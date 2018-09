Casado reconoce que no puede derogar la Ley de Memoria Histórica

Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha rectificado el anuncio que hacía este mismo domingo proponía una "ley de concordia" para derogar la "irresponsable e innecesaria" Ley de Memoria Histórica durante el acto de apertura del curso político que los conservadores celebraron en Ávila. Sin embargo, ha reconocido este lunes en Antena 3 que no tiene "los votos para derogarla. No la compartimos pero no tenemos los votos" para tumbar una ley que, opina, "ha dividido a la sociedad".

El líder conservador ha explicado que lo que el PP quiere es que "se consiga revitalizar la Constitución Española, sin reformarla". "Lo que hace esta ley es argamasar –ha continuado– y refundir todas las cuestiones dispersas" como "los símbolos" o "la transición", de "forma consensuada". "Concordia es una palabra muy necesaria ahora", ha dicho.

"Yo no critico a Ciudadanos"

El líder conservador también ha matizado sus palabras de hace unos días en las que advertía: "No vamos a ir a las calles a generar crispación" justo después de que el presidente de Ciudadanos retirara lazos amarillos en las calles de Catalunya. En la entrevista de este lunes ha asegurado: "Yo no critico a Ciudadanos por hacerlo, yo dije que apoyo al que lo haga" pero además de "apoyar a quien retire lazos amarillos, los políticos tenemos que hacer más, utilizar nuestra representación en las instituciones para que se haga cumplir la ley. Hemos propuesto la modificación de la Ley de símbolos", ha aclarado.

Sobre las últimas declaraciones del president de la Generalitat, Casado se ha mostrado sorprendido. "Yo no doy crédito", ha dicho. Para luego agregar: "Esto no pasa ni en Corea del Norte". El líder del PP pedido a Pedro Sánchez que "ponga orden en Catalunya", y le ha ofrecido los senadores del PP "para poner en práctica el 155".

Respecto a la última encuesta de intención de voto publicada por La Razón, en la que el PSOE sería el partido más votado (tres décimas por encima del PP) Casado ha valorado que esto evidencia, en su opinión, que "el bipartidismo se está reforzando en España". Considera que a pesar de que la crisis provocó que surgieran más partidos, "las cosas no van mejor" y se ha demostrado la "incapacidad de hacer acuerdos". Por eso, se ha mostrado convencido de que "PP y PSOE" tienen que ir a "sus principios. El PP lo está haciendo; el PSOE no", ha concluido.