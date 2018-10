Interior abre un expediente disciplinario al comisario que invitó a Billy el Niño al Día de la Policía

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha abierto un expediente disciplinario al comisario Juan Manuel Mariscal de Gante, responsable de la invitación del policía jubilado Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño', a un acto de celebración del Día del Cuerpo en la comisaría madrileña de Ciudad Lineal, han adelantado a eldiario.es fuentes policiales.

El expediente disciplinario debe concluir en una propuesta de sanción o de archivo si el instructor no aprecia indicios de infracción del Régimen Disciplinario. Interior no ha podido cesar fulminantemente al comisario porque accedió a la plaza de comisario de Ciudad Lineal por Concurso General de Méritos.

El policía nacional jubilado y torturador Antonio González Pacheco, Billy el Niño, participó este jueves en la celebración del Patrón de la Policía Nacional en la comisaría del distrito de Ciudad Lineal, en Madrid, según ha confirmado eldiario.es de fuentes policiales. Las mismas fuentes aseguran que se le invitó "como a otros policías jubilados". El que fuera miembro de la temida Brigada Político Social del franquismo fue fotografiado en el acto de celebración, según se aprecia en la imagen que acompaña a esta información.

La presencia de Billy el Niño en un acto oficial de la Policía Nacional ha provocado la inmediata reacción de Izquierda Unida. La portavoz del partido en el Congreso, Eva García Sempere, ha registrado una petición para que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explique "de forma urgente" en sede parlamentaria los pormenores de la invitación al presunto torturador.

El ministro del Interior anunció una investigación para esclarecer los motivos de la invitación. Marlaska pidió al director general de la Policía, Francisco Pardo, que recopilara toda la información. Con ella a su disposición, Grande-Marlaska ha ordenado la apertura de expediente.

Antonio González Pacheco, Billy el Niño, en una comisaría madrileña

Poco antes, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, había asegurado sobre el asunto en la rueda de prensa del Consejo de Ministros: "Entiendo que Billy el Niño es un ciudadano libre que puede acudir a los lugares donde le invitan". Celaá había evitado responder sobre el hecho de que la invitación ocurrió en una comisaría de la Policía Nacional y tampoco ha precisado cómo va el proceso para retirarle las medallas honoríficas, tal y como pactó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el líder de Unidos Podemos, Pablo Iglesias, informa Irene Castro.

Iglesias ha exigido este viernes por la tarde el "cese inmediato" del comisario Mariscal de Gante Mirón, quien cursó la invitación al torturador franquista: "No sólo vamos a exigir que se haga efectivo el acuerdo de retirarle la pensión (a Billy el Niño) sino que vamos a pedir el cese inmediato del comisario Mariscal". El líder de Podemos ha asegurado que, si dependiese de su formación, no habría "comisarios que inviten a torturadores a tomar copas". "No vamos a consentir que se humille a las víctimas" ni "a la democracia española", ha añadido Iglesias.

El comisario Mariscal de Gante, de 62 años, es hermano de la exministra de Justicia con José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, que actualmente ocupa el cargo de consejera del Tribunal de Cuentas por designación del Senado en el Departamento Segundo, que se encarga de enjuiciar los posibles incumplimientos de los órganos fiscalizados.

Mariscal de Gante ingresó en el Cuerpo en julio de 1979, pero no llegó a comisario hasta diciembre de 2016. Su anterior destino fue Ibiza.

El Ministerio del Interior está a la espera de un informe jurídico sobre la viabilidad para retirar las medallas pensionadas que González Pacheco ha acumulado a la hora de su carrera y por las que recibe a día de hoy retribuciones mensuales.;

El reconocimiento a Billy el Niño por sus compañeros aun en servicio ya quedó de manifiesto cuando tuvo que declarar en la Audiencia Nacional por la querella argentina contra los crímenes del franquismo. La Policía facilitó su marcha en coches del Cuerpo y un agente le acompañó y le abrió la puerta al terminar la declaración.