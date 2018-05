Ciudadanos pedirá explicaciones a Susana Díaz por las presiones denunciadas por la jueza Alaya

"Vamos a pedir explicaciones. He hablado esta mañana con (el portavoz parlamentario de Ciudadanos en Andalucía) Juan Marín. Vamos a pedir explicaciones también en el Parlamento Andaluz porque es muy grave la acusación", ha señalado en una entrevista en Antena3 recogida por Europa Press.

Rivera se refería a la entrevista que la jueza Alaya ha concedido a ABC, en la que denuncia falta de independencia del poder judicial, afirma que le 'quitaron' la instrucción de las macrocausas en Andalucía "por miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, cosa que "no interesaba" ni en el PP y ni en el PSOE y señala "presiones internas" del TSJA, así como presiones políticas "entre ellas las de Alfonso Guerra y la Junta".

"No me sorprende, no es la primera vez ni el primer juez que admite presiones del PP o del PSOE en el Poder Judicial", ha señalado Rivera, para incidir en que "si realmente ha habido presiones de una presidenta autonómica a una juez sobre un asunto que afecta a la corrupción del PSOE es muy grave", como también lo sería "si el PP ha participado de alguna manera".

Rivera ha recordado que PP y PSOE "curiosamente, bloquearon" sus propuestas de reforma "para despolitizar" el Poder Judicial porque ambos "se blindan y se abrazan como dos boxeadores noqueados en dificultades" cuando se plantean modificaciones de este tipo "y eso perjudica las reformas que España necesita".