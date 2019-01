Críticos con Rui Rio piden elecciones primarias en el conservador PSD luso

Figuras críticas con el líder del Partido Social Demócrata (PSD, centro-derecha) portugués, Rui Rio, le desafiaron a convocar primarias en la formación, a menos de diez meses de las próximas elecciones generales.

El exlíder parlamentario Luís Montenegro se ha erigido como rostro de los críticos y ha anunciado hoy que está dispuesto "de inmediato" para ser candidato al liderazgo del PSD, por lo que pidió a Rio que convoque elecciones.

"El estado al que el PSD llegó es malo, preocupante e irreversible", aseguró durante una rueda de prensa en Lisboa, en la que señaló que no se "resigna" a que la formación sea un partido "pequeño" y que pierda su "importancia política y relevancia estratégica".

Por ello, animó a Rio a convocar primarias y a presentar su propia candidatura al liderazgo del partido, al que llegó hace un año tras la salida del ex primer ministro Pedro Passos Coelho, líder del Gobierno que gestionó los efectos inmediatos del rescate (2011-2015).

Montenegro ya era visto como un posible sucesor de Passos Coelho por sus simpatizantes en las últimas primarias del partido, aunque entonces decidió no presentarse a las elecciones.

Rio no respondió por el momento al desafío de Montenegro, aunque el jueves, ante cuestiones planteadas por periodistas en una rueda de prensa, defendió que el PSD "no es pequeño" y consideró que su estrategia al frente del partido "no debe cambiar".

Aunque no ha trascendido información de forma oficial, la prensa portuguesa asegura que dentro del PSD ya se han conseguido las firmas necesarias para destituir al presidente del partido y forzar la realización de elecciones primarias.

Rui Rio fue elegido hace un año tras vencer las primarias con el 54 % de los votos ante el ex primer ministro Pedro Lopes Santana, que abandonó el partido meses después para fundar una nueva formación conservadora, Alianza.

El PSD fue el partido más votado en las últimas generales, pero no consiguió la mayoría absoluta y quedó fuera del poder cuando los socialistas lograron el apoyo de la izquierda radical para investir primer ministro a António Costa.

Durante la actual legislatura, las perspectivas del PSD en los sondeos han ido empeorando y la última encuesta, divulgada hoy, le sitúa como segunda fuerza con el 24,1 % de los votos, casi trece puntos por detrás de los socialistas (37 %).

Portugal afronta elecciones legislativas el próximo 6 de octubre y antes, el 26 de mayo, tiene otra cita con las urnas para las europeas.