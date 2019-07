Un capitán auditor de la Guardia Civil, condenado por amenazar a Garzón con un golpe de Estado ante el auge de Podemos

Un capitan auditor de la Guardia Civil ha sido condenador a un año y siete meses de prisión por enviar cartas que amenazaban con un golpe de estado ante el auge de Podemos, según informa Cadena SER.

Dichas cartas iban dirigidas al entonces diputado de Izquierda Unida Alberto Garzón, a Cayo Lara, diputado y coordinador federal del partido, y al Ministro del Interior en 2015, Jorge Fernández Díaz. Las misivas no iban firmadas por el capitán –integrante del cuerpo jurídico del Ministerio de Defensa y destinado en ese momento en Santa Cruz de Tenerife– sino que falsificó la firma del coronel Vicente Javier Carricondo, en su momento condenado por participar en el intento de golpe de Estado del 23F.

Se me había pasado esta carta-amenaza que me ha enviado presuntamente un golpista del 23F. No tiene desperdicio. pic.twitter.com/Jh0UMNOgWk