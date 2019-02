Alfonso Guerra alienta al PSOE a pactar con Ciudadanos porque es más "consolidador de la democracia"

A menos de cuatro meses para las elecciones del 26 de mayo, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra defiende que "es más consolidador de la democracia pactar con un grupo como Ciudadanos que con grupos más extremistas". "En el ámbito general es más consolidador de la democracia pactar con un grupo como Ciudadanos que no con grupos más extremistas, de eso no cabe ninguna duda. ¿Con quién se va a pactar? Depende de los resultados", afirma Guerra en una entrevista con EFE.

En la misma entrevista, apoya la continuidad de Susana Díaz al frente de los socialistas andaluces "porque ha ganado las elecciones y estaría bueno que a quien gana las elecciones se le separe y a quien las pierde se le mantenga". Además, Guerra critica que "se considere mejor ser independiente que ser militante" a la hora de designar a un cabeza de lista, como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández.

"Lo que me parece mal es que por ser independientes tengan un plus", ha explicado Guerra en la entrevista. "Ahora, si el candidato es el idóneo... de la política no ha surgido. Por tanto debe haber una resistencia en los medios políticos muy fuerte", ha planteado.

Tras subrayar que no tiene "nada en contra de los independientes", Guerra ha defendido que para él lo que es un plus es "comprometerse con un partido" político y ha recordado que en las listas electorales "siempre ha habido independientes, en todas las épocas".

Todo apunta a que dos de ellos formarán el ticket electoral del PSOE en Madrid para las elecciones del 26 de mayo del PSOE, con el catedrático Ángel Gabilondo como candidato a presidente de Madrid y Hernández para la alcaldía de la capital, a falta de las primarias que este último deberá superar el 9 de marzo.

Un sistema de elección, el de las primarias, del que el histórico socialista reconoce que ha sido "enemigo desde el principio", porque "eso no es más democracia, están equivocadísimos, eso es menos democracia, es la creación de cesarismos y yo soy contrario".