Iceta (PSC) espera que JxCat y ERC se pongan de acuerdo y pueda reunirse la mesa de diálogo

En declaraciones a los periodistas, ha agradecido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya propuesto el lunes para celebrar la reunión, y ha emplazado al Govern a decir si lo acepta y se puede llevar a cabo.

"Hubo un compromiso de que la comisión de diálogo y la bilateral se encontraran a lo largo del mes de febrero, y como conviene hacer honor a los compromisos, si se pudiera hacer, estaría muy bien", ha destacado.

Sin embargo, ve "cierta división" en el seno del Govern en esta cuestión y cree que ello es lo que está impidiendo la puesta en marcha de la mesa de negociación.

"Si no se ponen de acuerdo no habrá ni fecha ni reunión", ha advertido Iceta, que ha llamado a la responsabilidad para no frustrar la expectativa generada, además de elogiar el esfuerzo hecho por los republicanos para lograr un acuerdo con el PSOE.

En caso de que se celebre la reunión, cree que cada parte expondrá sus puntos de vista y que se puede abordar cómo afrontar la dinámica de trabajo: "Pero un acuerdo en una primera reunión, ya me gustaría, pero no confío en esto".