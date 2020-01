Arrimadas pide "un valiente" del PSOE que frustre el Gobierno "de la infamia"

Arrimadas ha debutado este sábado como líder 'in pectore' de su formación, reducida ahora a 10 escaños, acusando a Sánchez de "venderse a los nacionalistas" "Usted no ha defendido unos principios ni un proyecto para España porque no los tiene. Está aquí para defender una silla y un colchón en La Moncloa", le ha espetado. La líder de Ciudadanos ofrece de nuevo un acuerdo "constitucionalista" y Sánchez le ha pedido que "abandone la coalición del apocalipsis" que forman con el PP y Vox