Rivera y Macron plantean una "plataforma" para las europeas para luchar juntos contra los "populismos"

Albert Rivera y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, siguen estrechando lazos de cara a las próximas elecciones europeas con la idea de hacer un "frente común" que frene el auge de los "populistas" "que no creen en Europa". Para ello plantean impulsar una "plataforma transversal", ajena a la disciplina de partidos, que aglutine a los liberales y a todo aquel que quiera sumarse al proyecto "ambicioso y fuerte" de cara a las próximas elecciones europeas de 2019 con el objetivo de afrontar juntos los nuevos retos que tiene Europa. Entre ellos, el drama "terrorífico" de la inmigración.

Este lunes una delegación del partido francés encabezado por Cristophe Castaner, presidente de En Marchè y secretario de Estado del Gobierno de Macron, ha acudido a la sede de Ciudadanos para reunirse con Albert Rivera y la Ejecutiva de la formación. Tras el encuentro de trabajo Castaner ha comparecido en rueda de prensa junto con el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas. Castaner, pese a su origen balear, ha contestado a los periodistas en francés disculpándose por su mal castellano.

Lo primero que ha hecho el dirigente francés ha sido agradecer la "confianza" que desde el principio depositó Rivera en Macron "cuando nadie apostaba" por su partido y destacar las muchas cosas que, a su juicio, les unen políticamente a ambos líderes.

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha destacado los avances de este nuevo proyecto de colaboración entre los dos partidos, en el que también han incluido al italiano de Matteo Renzi, y al que han invitado a sumarse a todo los que crean en "un proyecto fuerte" para el futuro de Europa.

"Europa no puede dejarse arrastrar por los populistas" , han sentenciado ambos. "Las elecciones europeas serán una lucha entre europeístas y populistas: unos quieren reformar Europa para bien y otros separarla", ha advertido después Villegas.

"Somos dos fuerzas europeístas muy pegadas a los ciudadanos, con muchas ganas de transformar Europa y el proyecto europeo", ha destacado el número dos de Rivera.

El foco puesto en la cuestión migratoria

Los principales retos de la nueva plataforma son "la cuestión migratoria, la lucha contra el cambio climático y la transición energética europea", han explicado, aunque hay muchas más políticas, fiscales, económicas o de índole sanitaria, que consideran también importantes.

El partido de Macron cree que hay que abordar el asunto migratorio a tres niveles, principalmente para intentar afrontar la situación "antes de que ocurran las cosas" y ayudar a esos países. "Hay que trabajar lo más pronto posible para evitar situaciones terroríficas", ha señalado Castaner.

También "proteger a las fronteras , gestionando correctamente los flujos migratorios" en colaboración con el Frontex, y asegurarse de quiénes pueden optar a la condición de refugiados. Y actuar, además, con "responsabilidad y solidaridad" para acoger a las miles y miles de personas que sufren este drama.

Tanto Villegas como Castaner han dejado claro que este movimiento o plataforma no tiene vocación de convertirse en un nuevo partido, sino superar precisamente las estructuras de los viejas formaciones, del "bipartidismo".

El secretario general de Ciudadanos ha aprovechado también para criticar a Pedro Sánchez al que ha acusado de no "tener programa". De ahí que le haya retado a "que explique lo que quiere hacer" en política migratoria y "no actúe a golpe de ocurrencia". "Hace falta una política migratoria seria que no esté basada ni en improvisaciones ni en ocurrencias ni en actuaciones a salto de mata", ha dicho Villegas.

"Valls no tiene que pedir autorización"

La plataforma, que de momento no tiene nombre, no tienen nada que ver con la otra que acaban de impulsar el partido de Rivera, España Ciudadana, que se circunscribe al ámbito nacional, pensada en un principio para facilitar la candidatura de Manuel Valls a la alcaldía de Barcelona.

Al ser preguntado el líder de En Marchè sobre Valls y lo que pueda decidir en el futuro, Castaner se ha desvinculado de los planes del exprimer ministro francés.

"Valls no es miembro de nuestra organización y no tiene que pedir autorización para ser el candidato a la alcaldía de Barcelona. Eso es algo que tiene que hablar con Ciudadanos", ha señalado.