Una Junta Electoral dividida acuerda por un solo voto inhabilitar a Quim Torra como president de la Generalitat

La Junta Electoral Central ha decidido inhabilitar a Quim Torra y "dejar sin efecto" su credencial como diputado en el Parlament Catalán, lo que le impediría mantenerse al frente de la Generalitat según fija el Estatut. La decisión se ha adoptado después de más de cuatro horas de debate y con la JEC dividida. Los votos de siete vocales han servido para impulsar la decisión. Otros seis vocales han anunciado la emisión de un voto particular en el sentido opuesto a la decisión adoptada por la mayoría.

En su escrito la JEC señala que queda sin efecto la credencial de diputado de Joaquim Torra con efectos en el momento en el que se notifique el acuerdo. Dicho en otras palabras, Torra dejaría de ser diputado de manera prácticamente inmediata, algo con lo que el Parlament ya ha anunciado que no está de acuerdo. El Estatut de Catalunya señala que al presidente de la Generalitat se le elige entre el grupo de diputados con asiento en el Parlament. Si Torra perdiera esa condición de parlamentario, también estaría en discusión su puesto como jefe del Govern.

Torra ha reaccionado convocando una reunión de su Consell Executiu con carácter extraordinario para la tarde noche de este viernes. Al finalizar ese encuentro está previsto que Torra realice "una declaración institucional".

La decisión de la Junta Electoral Central anula el acuerdo previo adoptado por la Junta Electoral de Barcelona que había decidido no inhabilitar al líder independentistas al entender que para ello tendría que pesar sobre él una condena firme. Quim Torra ha sido condenado a año y medio de inhabilitación por su negativa a retirar lazos amarillos de la fachada de la Generalitat durante la campaña electoral del 28A. La sentencia fue dictada por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y contra ella aún cabe recurso en el Tribunal Supremo.

La Junta Electoral Central se ha apoyado en una reforma penal pensada para evitar que personas con procesos judiciales en marcha por su relación con ETA pudieran presentarse a procesos electorales. El acuerdo de la máxima autoridad electoral es recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque el recurso no suspende el carácter ejecutivo del acuerdo.

Fuentes de la defensa de Quim Torra aseguran a eldiario.es que recurrirán al Supremo ante quien solicitarán medidas cautelares para que no se ejecute a decisión adoptada por la JEC. En el entorno de Torra considera que su cese como diputado no tiene porque llevar aparejada la salida de la presidencia. El Estatut aclara que para ser elegido presidente hay que ser diputado pero no dice nada de quien pierde esa condición a mitad de mandato.

La petición de inhabilitación fue impulsada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En las filas de Pablo Casado ya celebran como un éxito la decisión que puede abocar a Catalunya a un adelanto electoral obligado en cuestión de meses. Si se consuma el adiós de Torra, el Parlament tiene dos meses para nombrar a un nuevo president o ir a elecciones.

La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo ha sido una de las primeras en reaccionar a la noticia. Lo ha hecho desde su cuenta de twitter para decir: "El desobediente Torra, inhabilitado gracias al PP". Pablo Casado, también desde twitter, ha asegurado que el presidente de la Generalitat "debe cesar inmediatamente".

La Junta Electoral está integrada por ocho vocales propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento procede de un sorteo entre magistrados del Tribunal Supremo. El órgano se completa con otro cinco vocales que proponen los partidos y que deben ser catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas en activo.