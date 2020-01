La Junta Electoral Central cierra el paso del Parlamento Europeo para Oriol Junqueras

La Junta Electoral Central ha resuelto que Oriol Junqueras no puede ser eurodiputado. La decisión llega a pocos días de que el Tribunal Supremo decida cómo reaccionar ante la justicia europea después de que el TJUE dictaminase que el líder de ERC tiene derecho a acreditarse como eurodiputado mientras no se suspenda su derecho a la participación política. Ahora la Junta Electoral Central ha estimado la reclamación planteadas por el Partido Popular para concluir que el líder independentista no podrá salir de prisión para acudir a los trabajos parlamentarios en Bruselas. La decisión se ha tomado en la misma reunión en la que el máximo órgano electoral ha decidido inhabilitar a Quim Torra como parlamentario autonómico.

La resolución de la JEC se ha adoptado por ocho votos a cinco y en ella se advierte de que ERC debe proceder a "cubrir la vacante como diputado del Parlamento Europeo" que debería deja Junqueras a quien la JEC le retira su condición dde diputado y anula su mandato parlamentario de manera inmediata.

Según la JEC "la condena mediante sentencia firme a una pena privativa de libertad implica la pérdida del mandato parlamentario". La decisión se produce antes de que el Supremo haya resuelto el incidente de anulación de sentencia planteado por la defensa de Junqueras en el que la sala que juzgó el procés deberá tener en cuenta la resolución del Tribunal de Justicia Europea (TJUE) afirmando que el Supremo vulneró los derechos fundamentales de Junqueras al no permitirle tomar posesión de su acta de eurodiputado.

Esquerra Republicana de Catalunya ha anunciado la convocatoria de una ejecutiva urgente en la que analizarán las consecuencias y los pasos a seguir tras la resolución adoptada por la Junta Electoral, En ese encuentro no estarán presentes los miembros de la ejecutiva que a esa hora están citados en el Congreso para participar en el debate de investidura de Pedro Sánchez, para el que ERC ya ha anunciado su intención de permitir al PSOE salvar el trámite que les permita iniciar una presidencia a todos los efectos.

La Junta Electoral está integrada por ocho vocales propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento procede de un sorteo entre magistrados del Tribunal Supremo. El órgano se completa con otro cinco vocales que proponen los partidos y que deben ser catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas en activo.