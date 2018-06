Margallo consideraría "presentar una candidatura" al PP aunque cree no tener "el poder necesario" para oponerse a un candidato

El exministro de Asuntos Exteriores y diputado del PP, José Manuel García Margallo, ha insistido este lunes en que los populares tienen que pasar por "una reforma profunda" para abordar su regeneración. "Los planteamientos viejos no van a servir", ha declarado en Al Rojo Vivo, "las soluciones viejas estuvieron muy bien para su tiempo pero no para los problemas nuevos".

Margallo cree que elegir a un sucesor de Rajoy y apartar al resto de candidatos "es un error". "En un partido maduro, el que haya distintas escuelas de pensamiento sobre cada uno de los problemas permite soluciones muy diferentes", ha expresado, "que haya unanimidad es bastante pintoresco". El exministro considera que aportar diferentes puntos de vista hace a un partido "salir más fuerte de un congreso" y cree que lo correcto sería "reformar la Constitución".

Asimismo, ha insistido en "apoyar al candidato que defiende esas ideas", aunque no ha descartado una candidatura por su parte de manera tajante. "Si creyese que hago un servicio presentando una candidatura lo consideraría", ha declarado. No obstante, asegura haber cumplido con sus aspiraciones políticas y declara que en este momento "no tengo la codicia de control ni el poder necesario para oponerme a un candidato".

El exministro ha asociado la caída del PP "a tres ces: Catalunya, la corrupción y las compensaciones sociales". Al igual que ha marcado los desafíos a enfrentar para el futuro próximo: "las tres des: desempleo, desigualdad y deuda pública". Y para plantarles cara asegura que "tenemos que ir a una economía que nada tenía que ver con la de los últimos años"