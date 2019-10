Marlaska, sobre la violencia en Catalunya: "Son grupos minoritarios pero muy organizados con un mando y una estrategia"

El Gobierno asegura que la situación está bajo control tras la cuarta noche de altercados en Catalunya, especialmente en Barcelona, y preparado para hacer frente a la jornada de huelga de este viernes que en el Ejecutivo reconocen que es "sensible". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido este viernes en que no habrá impunidad contra los violentos, que considera que son una minoría, pero organizada y que responde a una jerarquía.

"Se han venido produciendo incidentes violentos protagonizados por grupos minoritarios pero muy organizados con un mando y una estrategia muy evidente", ha expresado en su segunda comparecencia consecutiva en Moncloa tras reunirse el comité de control. Marlaska ha asegurado que la respuesta ha sido "proporcional, adecuada y necesaria" a la "violencia minoritaria pero muy organizada con una estrategia y un mando".

Lo que no ha querido desvelar el titular de Interior es a quién obedecen los grupúsculos violentos y, de hecho, ha pedido no especular y dejar actuar a las autoridades competentes. Preguntado sobre líderes políticos independentistas están detrás de esos violentos, ha respondido: "Tenga el convencimiento de que se determinará el alcance de los hechos y la participación y la responsabilidad". "No hagamos suposiciones. Dejemos tranquilidad a quienes son competentes, que son las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, la Fiscalía y las autoridades judiciales" sin realizar "suposiciones", ha afirmado.

El ministro ha reiterado que ninguna actividad delictiva o criminal –sea de la naturaleza que sea– quedará impune. De hecho, ha explicado que se llevarán a cabo detenciones sobre los altercados. En concreto, ha afirmado que ya se ha identificado a uno de los "fascistas" que agredió brutalmente a un manifestante antifascista en la noche del jueves y que se procederá a su detención en las próximas horas.