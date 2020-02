Mediavilla (PNV) cree que Pablo Casado "está consiguiendo hacer del PP algo irrelevante en Euskadi"

El responsable de Relaciones Institucionales del PNV, Koldo Mediavilla, ha considerado que el presidente del PP, Pablo Casado, "está consiguiendo, con las decisiones que está tomando, hacer del PP algo irrelevante en Euskadi"

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Mediavilla se ha referido a la situación generada tras el acuerdo de coalición firmado por la Dirección nacional del PP y Ciudadanos de cara a concurrir en coalición a las elecciones vascas y la posición que mantienen al respecto tanto la formación como su presidente, Alfonso Alonso, que dicen estar "comprometidos" con la coalición con Cs, aunque mantienen que hay que "ajustarla" a la realidad de Euskadi.

Koldo Mediavilla, tras manifestar su intención de no entrar "en problemas de casa ajena", ha dicho que, "la verdad, es que la deriva del PP no tiene freno".

"Yo, en su día, decía que Casado iba a hacer lo que ni la Gurtel ni José María Aznar habían conseguido, y es hacer del PP algo irrelevante en Euskadi. Creo que lo va consiguiendo y con decisiones como la que esta tomando lo v a seguir haciendo", ha manifestado.

ZALDIBAR

Por otro lado, se ha referido a la "tragedia humanitaria" de Zaldibar y ha afirmado que, tras el derrumbe del vertedero el pasado 6 de febrero, "el objetivo prioritario es localizar los cuerpos de los dos operarios desaparecidos, hacerlo con las medidas de seguridad necesarias para que no vuelva a ocurrir ninguna desgracia, dar una solución a los elementos contaminantes que ahí hay, y, ante todo, garantizar la salud pública de la gente".

Tras censurar la "falta de responsabilidad de determinados medios de comunicación a la hora de dar pábulo a rumores y sensaciones, máxime cuando hay una alarma social evidente y creíble, porque hay una alerta sanitaria en ciernes y un drama en el ambiente", Mediavilla ha reconocido que lo ocurrido en Zaldibar ha sido "una situación inédita en Euskadi".

Ante las críticas a la actuación del Gobierno Vasco, ha dicho que nadie sabe, en un momento dado, cómo reaccionar ante unas circunstancias como éstas, pero se ha intentado hacer lo mejor posible". "No creo que haya habido tanta información pública como la que se ha dado en estos días. Yo no conozco una situación de rueda de prensa permanente todos los días en la zona, 'in situ'", ha destacado, para admitir, no obstante, que "el miedo es un elemento fundamental y que amalgama la personalidad de la gente y de su seguridad".

En ese sentido, entiende "la incertidumbre generada", pero ha considerado que, "con la autocrítica que debemos admitir, y yo creo que el propio lehendakri lo ha hecho, se ha actuado de una manera digna y correcta".

También ha reconocido que la crisis de Zaldibar "va a afectar" al PNV en la campaña electoral. Según ha señalado, los partidos políticos siempre están en la situación de que la sociedad "tiene que testarnos" y, "evidentemente", lo ocurrido con el derrumbe del vertedero es "una circunstancia mas en la que los electores van a valorar su nivel de confianza respecto a los partidos políticos, y el PNV, como tal asumirá, el veredicto de la gente cuando vaya a votar".

El dirigente jeltzale ha insistido en que "todo afecta de cara a un respaldo electoral, pero esa es la virtud de la democracia y la virtud de la gente a la hora de decidir a quién otorga la confianza". En cualquier caso, ha considerado que el "drama que se ha ocasionado en Zaldibar, no puede ser valorado con unos raseros de ámbito electoral".

GUAIDÓ

Por último, se ha referido a la reunión que este lunes mantendrán el lehendakari, Iñigo Urkullu, y Antonio Ecarri Bolivar, representante personal en España de Juan Guaidó, y la conveniencia del mismo teniendo en cuenta la polémica generada tras el encuentro del ministro de Transportes, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

En opinión de Koldo Mediavilla, en el Estado español "hay muchas más necesidades y prioridades que vincular dos semanas de ámbito político en las Cortes Generales a este caso".

Tras mantener que Ábalos "tiene que dar todas las explicaciones", ha criticado que "por parte de los partidos de la derecha y de la extrema derecha se está haciendo de este tema un elemento que se sale de contexto y que va más allá de lo que es normalmente presentable".