Montero avisa de que no habrá PGE si se condicionan a los presos y dice que no iría a negociar a la cárcel

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles que si la exigencia de los partidos catalanes para respaldar los Presupuestos es que haya "una intromisión del Ejecutivo en otro poder del Estado", el Gobierno no lo hará y ha avisado de que entonces "no habrá" Presupuestos. Por otro lado, en relación con la visita del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a la cárcel de Lledoners para reunirse con el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que ella "no iría a negociar los Presupuestos a la cárcel".