Narbona dice que Sánchez "va a mantener el imperio de la ley" en Cataluña mientras deja "puertas abiertas al diálogo"

A pregunta de los periodistas en Melilla, donde ha acudido para asistir a un acto público por el centenario del Partido Socialista de Melilla, Cristina Narbona ha defendido la gestión que hace de este asunto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Nuestro presidente merece un apoyo por el esfuerzo que está haciendo en Cataluña", ha manifestado Narbona, y en este sentido ha indicado que las últimas declaraciones del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en las que apuesta por el diálogo y niega que los independentistas sean golpistas, van en ese camino. "Las palabras del ex presidente Zapatero creo que manifiestan ese apoyo", ha indicado la ex ministra de Medio Ambiente.

Asimismo, Cristina Narbona ha asegurado que hay catalanes que "están pasando miedo" por la situación que está viviendo en esta región y considera que es responsabilidad del gobierno catalán, al que pide que tenga en cuenta que no todos los catalanes son independentistas, y por ello considera que hay miles de habitantes de esta comunidad que "en estos momentos se han convertido en ciudadanos de segunda".

La presidenta del PSOE ha reclamado por ello al Ejecutivo de Quim Torra que se avenga al diálogo, "pero siempre dentro de la Constitución", y acabar de este modo con el miedo y la vulnerabilidad que sienten en la actualidad una gran parte de catalanes.

Narbona se ha pronunciado así momentos antes de inaugurar una muestra fotográfica sobre el centenario del PSOE de Melilla y participar en una mesa redonda junto con Francisco Narváez, uno de los impulsores de Juventudes Socialistas en Melilla; Miguel Aparicio, afiliado y responsable de la exposición, y la secretaria general del PSOE de Melilla, Gloria Rojas, ante la presencia de decenas de afiliados y simpatizantes.