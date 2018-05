El PDeCAT asegura que votará como ERC, que ya ha anunciado su apoyo a la moción de censura

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este miércoles que la dirección de su partido decidirá este miércoles cuál será el sentido de su voto de cara a la moción de censura presentada por el PSOE contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy. A pesar de que aún no han tomado la decisión, Campuzano ha adelantado que "no hay ningún tipo de duda" de que su voto coincidirá con el de ERC y ha remarcado que a la hora de decidir no pesará el respaldo de los socialistas a la aplicación del 155 en Catalunya porque la prioridad es "echar" a Rajoy.

Campuzano ha realizado estas declaraciones en el Congreso poco antes de que los republicanos hayan dado a entender que empiezan a decantarse por el 'sí' a Pedro Sánchez y a un gobierno socialista. En la sesión de control al Gobierno de este miércoles, Gabriel Rufián ha asegurado que su formación prefiere apoyar al PSOE "a mantener a unos carceleros" al frente del Ejecutivo. "Nos hace la misma poca gracia votar con ustedes que a ustedes votar con nosotros, pero preferimos eso a mantener a unos carceleros", ha señalado el diputado de ERC. "Echar a ladrones y a carceleros de Moncloa no es una opción, es una obligación", ha dicho.

Carles Campuzano, el portavoz del PDeCAT, ha recordado que será su Ejecutiva la que tendrá que decidir si apoyan la moción o si se abstienen. Será este miércoles por la tarde cuando se reúna. Si finalmente respaldan a Sánchez, la decisión también podría decantar por el sí al PNV, lo que confirmaría definitivamente el éxito de la moción y convertiría en presidente del Gobierno al líder del PSOE. Fuentes del PNV aseguraron este martes a eldiario.es que estarían dispuestos a votar a favor de la moción si ERC y el PDeCAT anuncian previamente su apoyo a la propuesta Pedro Sánchez . Hoy, poco antes de entrar al Pleno, el portavoz de los nacionalistas vascos, Aitor Esteban, aseguraba que por el momento no han tomado ninguna decisión: "No hay novedades. No news", señalaba.

Campuzano ha desvinculado esa decisión a la aplicación del artículo 155 en Catalunya o al nombramiento de los nuevos consellers por parte del president de la Generalitat catalana, Quim Torra, porque la moción y esas cuestiones que afectan a la política catalana siguen "agendas distintas". No obstante, ha cargado contra el equipo de Mariano Rajoy por no publicar los nombramientos acordados ayer por Torra en el Diari Oficial catalán. Ha considerado que "es vergonzoso" que el Ejecutivo central, en calidad de gobernante provisional de los catalanes, no haya oficializado esos nombramientos que acelerarían el fin del 155.