El PDeCAT espera que el diálogo con Sánchez dé frutos aunque admite que la situación de los presos lo complica

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, espera que la vía del diálogo con Cataluña abierta por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé frutos "en el medio o el largo plazo", aunque admite que la situación de prisión preventiva en la que éstán los líderes del proceso independentista va a dificultar que sea así.

Esta es la idea que ha lanzado Campuzano durante su intervención en una mesa redonda sobre la Constitución y el modelo territorial organizada por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) dentro de los cursos de verano de la Universidad Rey Juan Carlos.

El político independentista ha reconocido que la llegada a Moncloa de Pedro Sánchez ha servido para "destensar" la situación en Cataluña, aunque a partir del 9 de julio, cuando el jefe del Ejecutivo se reúna con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, habrá que ver "si se puede generar una dinámica distinta".

SIN RENUNCIAS

Según Campuzano, en ese diálogo "nadie debe renunciar a sus planteamientos" porque son "legítimos", habida cuenta de que están respaldados por "millones de personas" y todos deben reconocer "que la verdad existe también" en fuerzas políticas que no son la propia.

Pero además, el portavoz del PDeCAT ha reconocido que el "reto" en el corto plazo es "normalizar" las relaciones entre el Gobierno central y el catalán y no tanto dialogar sobre "el fondo del problema", es decir, la cuestión identitaria.

Asimismo, Campuzano ha retado a los no independentistas a presentar una propuesta para Cataluña que recabe más apoyo que la vía independentista, se ha preguntado por qué no existe y se ha mostrado convencido de que si existiera podría ganar en un referéndum.

"Un estado democrático solido y seguro de si mismo, que tuviera un proyecto ganador que ofrecer en Cataluña no tendría miedo a plantear ese referéndum. ¿Por qué hay miedo a ofrecer una propuesta que suscite el apoyo mayoritario?" se ha preguntado, antes de añadir que si esa propuesta respondiese a las ideas de "reconocimiento nacional de Cataluña, le diera un trato fiscal justo y un autogobierno pleno, probablemente sería una propuesta que ganaría a la independentista".

RESPETO A LA LEY

A su juicio, la cuestión sigue siendo si el Estado español es capaz de encontrar las vías legales para canalizar las demandas de Cataluña y si, como dijo Felipe VI antes de llegar al trono, se está dispuesto a aceptar que Cataluña sea lo que mayoritariamente quieran los catalanes.

En el debate también han intervenido representantes de otros partidos como el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Carlos Rojas; el diputado socialista y exlehendakari Patxi López, el vicepresidente del Congreso, Nacho Prendes (Ciudadanos) y el portavoz adjunto de En Comú Podem, Josep Vendrell.

Rojas ha aprovechado sus intervenciones para exigir a Pedro Sánchez que concrete de qué quiere hablar con el president Torra porque, a su juicio, las apelaciones al diálogo en abstracto no "conducen a nada" y son sólo "marketing". Además, ha expresado su deseo de que el nuevo Gobierno de la Generalitat "entre en la vía del sentido común" porque no lo hacen "lo volverán a pagar ante la Justicia".

También Prendes ha subrayado que el diálogo debe basarse en el "respeto a la ley" y ha incidido en que él no aprecia "un problema con la Constitución", sino con el nacionalismo y que no se puede perder de vista que "no se va a solucionar nunca con concesiones" ni negociar "con quien no quiere formar parte del proyecto común".

De su lado, Patxi López ha presumido de que Sánchez "ha cogido el toro por los cuernos" al retomar el diálogo, ha dejado claro que éste se va a producir "siempre dentro de la legalidad y la Constitución" y se ha mostrado contrario a la celebración de un referéndum en Cataluña porque "quien lo gane lo ganará todo y quien lo pierda lo perderá todo".

AL PLAN IBARRETXE SE LE RESPONDIÓ CON POLÍTICA

Convencido de que los independentistas sólo se contentarán con la independencia lo que hay que hacer, según López, es ofrecer un proyecto de España en el que todos los ciudadanos se puedan sentir cómodos. En este punto, ha recordado que el independentismo vasco se incrementó cuando se impulsó el 'Plan Ibarretxe' pero se le dió una respuesta política y ahora está en el 17%.

Por último, Vendrell ha insistido en que lo sucedido en Cataluña demuestra el fracaso de las "vías unilaterales" y se ha comprometido a tener desde En Comú un papel "proactivo" en la búsqueda de salidas políticas.