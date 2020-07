El PP exige más explicaciones a Iglesias por "caso Dina" ante conductas que se "alejan del feminismo y son censurables"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha exigido más explicaciones al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para que aclare el "chivatazo" de la Fiscalía en el "caso Dina", que, a su juicio, "no ha negado. Además, se ha preguntado si es "muy habitual" en las políticas feministas de conciliación y de apoyo a la mujer trabajadora que "tu jefe se quede con una tarjeta de memoria en tu dispositivo móvil".

Así se ha pronunciado después de que Iglesias haya asegurado que no concibe la posibilidad de ser imputado en la pieza Dina del caso Villarejo, que investiga el robo del teléfono móvil de su exasesora Dina Bousselham, y ha defendido que debería volver a ser considerado como "perjudicado", porque tanto él como su formación son víctimas de la estrategia de "las cloacas" para desprestigiarles y sacarles del Gobierno de coalición. Además, ha afirmado en RNE que cuenta con el apoyo del presidente Pedro Sánchez.

En un acto celebrado en Vitoria sobre las políticas dirigidas a las familias en apoyo del candidato a lehendakari la coalición PP+Cs, Carlos Iturgaiz, Gamarra ha señalado que se han encontrado con que "todos aquellos que hablan tanto de conciliación o de feminismo van en la dirección contraria".

Dicho esto, ha asegurado que le han "sorprendido enormemente" las declaraciones de Pablo Iglesias en esa entrevista radiofónica, en la que "hablaba de una de sus colaboradoras, Dina", y que, por lo tanto, es una de sus "trabajadoras".

"Y hablaba de una tarjeta de memoria y hablaba, él decía, yo no lo he visto, él la ha debido de ver, de fotos íntimas que tenía que esa tarjeta, que entregó destruida. Y yo me pregunto si es muy habitual en las políticas feministas de conciliación y de apoyo a la mujer trabajadora que tu jefe se quede con una tarjeta de memoria de tu dispositivo móvil", ha resaltado.

La responsable de Política Social del PP ha subrayado que para su partido "ese tipo de conductas se alejan de feminismo y son absolutamente censurables". Y ha subrayado que su formación exige "más explicaciones" porque se trata del vicepresidente Segundo del Gobierno de España.

"FORMA PARTE DEL CNI Y NOS PREOCUPA SU PAPEL AHÍ"

Por eso, el Grupo Popular ha pedido reunir a la Diputación Permanente del Congreso --al ser julio inhábil a efectos parlamentarios-- para intentar que Iglesias comparezca ante la Comisión de Justicia con el fin de "informar sobre su participación" en la conocida como 'pieza Dina', una parte del 'caso Tándem' desgajado a su vez del 'Caso Villarejo'.

Gamarra ha recalcado que el objetivo de esa solicitud es que el vicepresidente del Gobierno ofrezca explicaciones en esa Comisión de Justicia sobre "qué está pasando y de sus propias conductas". "No se puede esconder", ha enfatizado, para emplazarle a dar explicaciones "sobre el chivatazo que no ha negado hoy por parte de la Fiscalía al partido que él dirige".

Asimismo, ha recalcado que Iglesias forma parte de la comisión que controla el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). "Y nos preocupa enormemente su papel dentro del CNI", ha señalado la dirigente del Partido Popular.

Finalmente, Gamarra ha criticado también que el Gobierno no haya comparecido tras el Consejo de Ministros. ¿Qué es lo que tienen que ocultar?", se ha preguntado, para añadir que su partido quiere "transparencia".