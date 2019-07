El documento de las peticiones de Unidas Podemos y el de las propuestas del PSOE salieron de Vicepresidencia del Gobierno según los metadatos

En la mañana que se realiza la segunda votación a la sesión de investidura del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha declarado (min. 11:36) en una entrevista a la Cadena SER que "nosotros hemos tenido la gallardía de no filtrar nada. No hemos desvelado ni una sola cosa a lo largo de todos estos días por el bien de la negociación". Apenas una hora antes del inicio de la sesión de investidura, Calvo ha vuelto a repetir en laSexta que "no han filtrado ningún documento".

Tanto el documento que, según el PSOE, incluye las peticiones de Unidas Podemos, como el que incluye las propuestas de cargos de gobierno a Unidas Podemos, fueron modificados por personas del Área de Vicepresidencia del Gobierno dirigida por Carmen Calvo.

Medios de comunicación como eldiario.es indicaron desde el primer momento que los documentos fueron difundidos por los socialistas. También El Mundo, La Vanguardia o Cadena SER publicaron que los documentos relacionados sobre las exigencias y propuestas de la negociación de gobierno habían sido filtrados por el PSOE a los medios de comunicación. Desde Maldita.es hemos comprobado a través de la visualización de los metadatos de los documentos que estos salieron del Área de Vicepresidencia del Gobierno.

Según hemos podido comprobar a través de los metadatos de los archivos (en formato .pdf) publicados por Cadena SER la 'autoría' de los documentos es de personas del Área de Vicepresidencia y la 'fecha de creación' fue entre las 20:00 horas y las 22:00 horas del miércoles 24 de julio.

Esto no quiere decir que la autoría original de los documentos sea de estas personas ni que los documentos hayan sido creados en el momento en que dicen los metadatos, ya que los metadatos de un archivo .pdf pueden modificarse. Lo que sí se puede afirmar es que estos documentos han sido editados (creados, modificados o guardados) desde los equipos de estas personas antes del momento de la publicación por parte de Cadena SER.

El documento que incluye las exigencias de Unidas Podemos tiene como fecha de creación las 20:33 del miércoles 24 de julio y la 'autora' es Raquel Raboso Fernández, jefa de Secretaría de la Vicepresidencia del Gobierno.

El otro documento, de las propuestas por parte del PSOE a Unidas Podemos, fue modificado por Gema Castillo Ramos, directora del Gabinete Adjunta de la Vicepresidenta del Gobierno.

Desde Maldita.es nos hemos puesto en contacto con el gabinete de prensa de Vicepresidencia para preguntar si los documentos habían sido difundidos por Vicepresidencia del Gobierno, y nos han remitido a una respuesta previa del PSOE en el que había rechazado contestar si los documentos fueron filtrados por Vicepresidencia y han matizado que "Calvo, durante las negociaciones, no ha difundido documento alguno que formase parte de la negociación".

Con respecto a los documentos publicados, han declarado que "se han hecho públicos una vez que las negociaciones se enfriaron definitivamente", pero no han hecho alusión a quiénes los facilitaron a los medios.

También hemos contactado con el gabinete de prensa de Vicepresidencia, que nos ha indicado que enviásemos la consulta por correo electrónico, pero nos remiten a la misma respuesta emitida por Ferraz.