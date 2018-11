Podemos apunta a Pablo Casado tras la dimisión de Cospedal: "Sin su apoyo, no estaría donde está"

Podemos no se conforma con la dimisión de María Dolores de Cospedal de la dirección del PP tras los audios de su reunión con el excomisario José Manuel Villarejo. El partido que lidera Pablo Iglesias apunta al presidente del partido y piden la dimisión de Pablo Casado.

"No sería el presidente del PP y futuro candidato si no le hubiese apoyado la señora Cospedal. Perdió las primarias y, sin el apoyo de Cospedal, no estaría donde está. El señor Casado debería dar el siguiente paso", ha apuntado en una rueda de prensa la portavoz del Consejo de Coordinación de Podemos, Noelia Vera.

Las declaraciones de Vera han sido premonitorias. Cuando la portavoz de la ejecutiva de Podemos ha comparecido ante los medios, Cospedal todavía no había comunicado su decisión. Pero ya se apuntaba a que los últimos audios de la conversación en la sede nacional del partido cuando era la secretaria general del PP habían debilitado mucho su posición y, por extensión, la de Casado.

La reunión grabada y cuyos audios se están filtrando con cuentagotas se produjo a mediados de 2009. La cita se produjo en el despacho de la por entonces número dos del PP y en ella estuvo presente también su marido, el empresario Ignacio López del Hierro.

Al otro lado de la mesa, el excomisario Villarejo, hoy en prisión preventiva mientras la justicia investiga su posible liderazgo de una organización criminal.

Según las grabaciones, el marido de Cospedal encargó a Villarejo investigar el papel de Javier Arenas en una fundación relacionada con Luis Bárcenas. E incluso se planteó la posibilidad de realizar un informe sobre el hermano de Alfredo Pérez Rubalcaba, "su punto débil".

En el Congreso, tanto Podemos como IU han pedido en varias ocasiones la comparecencia de Villarejo. La Mesa, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, ha rechazado la presencia del excomisario tanto en la comisión de investigación de las cloacas del Estado como por sus conversaciones con la examante de Juan Carlos de Borbón.

Noelia Vera ha anunciado este lunes que Unidos Podemos volverá a pedir la comparecencia de Villarejo en el Congreso. Y ha advertido de que solicitará que también acuda López del Hierro. Ambos, en el marco de la comisión que investiga la supuesta financiación irregular del PP.

"Hemos intentado investigar a las cloacas en el Congreso. Hemos intentado que Villarejo comparezca. Hoy, nos levantamos con un nombre del PSOE en la mesa [en referencia a Rubalcaba]", ha apuntado Vera. "Esperamos que el PSOE no tenga ningún cadáver en el armario y, si quiere respetar el espíritu de la moción de censura, que apoye que Villarejo vaya al Congreso y se levanten las alfombras".