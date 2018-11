Los audios de Cospedal ponen a prueba la regeneración y el liderazgo de Casado

Las grabaciones del excomisario José Manuel Villarejo a la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y a su marido, Ignacio López del Hierro, han provocado que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, haya vivido la semana más convulsa de los tres meses y medio que lleva al frente de los populares. Casado ligó su futuro al de la exnúmero dos del partido durante el XIX Congreso de julio, donde logró su victoria en las primarias gracias al apoyo que le ofrecieron Cospedal y sus afines. Antes, en la votación de los militantes, había perdido frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Las polémicas cintas suponen, por tanto, la primera gran crisis del líder de los conservadores y ponen a prueba sus promesas de regeneración y su propio liderazgo.

La honorabilidad de la exsecretaria general está ahora en cuestión por las grabaciones que han revelado que recibió al policía –que actualmente está en prisión provisional– en secreto en la sede nacional del PP de la calle de Génova de Madrid y que, a través de su marido, le encargó que espiara a su compañero de partido, el también exsecretario general y exlíder del PP de Andalucía Javier Arenas.

Aunque tuvieron lugar en 2009, las actuaciones de Cospedal suponen una clara vulneración del Código Ético aprobado por la dirección de Casado, que prohíbe a sus cargos el tráfico de influencias y les exige transparencia en todas sus actividades públicas. A pesar de ello, el líder del PP, que sí ha marcado distancias con la exsecretaria general evitando darle un apoyo explícito y asegurando que su "único compromiso" es "con los afiliados", no ha tomado medidas disciplinarias contra ella. Sigue siendo diputada y vocal de la Comisión Ejecutiva del partido.

Las deudas de las primarias limitan el margen de actuación de Casado contra Cospedal y le están poniendo en contra de algunos de sus propios principios. El líder del PP siempre ha defendido que los dirigentes públicos deben "dar la cara" ante todos los escándalos en los que se vean salpicados y ha reivindicado su "transparencia" ante los medios de comunicación, a los que ha atendido siempre y hasta dos o tres veces al día desde su triunfo sobre Soraya Sáenz de Santamaría.

Una situación "insostenible"

Esta estrategia de hiperactividad mediática la frenó en seco el líder del PP el pasado lunes cuando se conocieron las primeras grabaciones vinculadas a Cospedal y su marido. Desde entonces, Casado ha esquivado a los periodistas cada vez que le preguntaban sobre la exsecretaria general en todas sus apariciones públicas. A lo largo de toda la semana la única vez en la que el presidente de los populares decidió responder al respecto fue en la rueda de prensa que ofreció en Huelva el jueves. En la comparecencia, sin embargo, tan solo permitió que se le realizaran dos preguntas sobre la exministra de Defensa y no aclaró si mantenía el apoyo a Cospedal.

La gestión de la crisis que le han generado a Casado las grabaciones a la exsecretaria general también ha despertado las voces críticas en el PP. Dirigentes populares han lamentado en los últimos días que su líder no haya tomado medidas contra Cospedal, lastrando la imagen de renovación y regeneración del partido, que vuelve a estar dando explicaciones por las irregularidades de sus antiguos dirigentes.

Esta situación "insostenible" a juicio de diputados y responsables populares, es la que precisamente Casado dijo que el PP evitaría si le hacían a él presidente. El hoy líder de los conservadores se presentó a las primarias como el candidato joven, de renovación y de cambio. Casado decía ser el único capaz de romper con el pasado corrupto al que a su juicio se relacionaba a Soraya Sáenz de Santamaría o a Cospedal por estar en el Gobierno y al frente del partido, respectivamente, cuando surgieron los casos más graves que han afectado al PP, como Gürtel o Púnica.

En solo cuatro meses, al líder de los populares ya le ha tocado defenderse de las irregularidades pasadas, en este caso por su vinculación interesada con la exsecretaria general cuyo apoyo le hizo presidente.

No sabe, no pregunta

Génova insiste en negar esos "compromisos" de Casado con Cospedal. Fuentes de la dirección nacional del PP explican que "hasta ahora" las conversaciones publicadas entre la exsecretaria general y Villarejo no revelan "ninguna mentira ni ningún delito" por parte de la exministra de Defensa. "En el caso de que lo hubiera en algún audio que aún no conocemos la responsabilidad sería de Cospedal, no de Pablo", remarcan.

La dirección de los populares prefiere ser precavida ante esas hipotéticas nuevas grabaciones que se puedan desvelar en los próximos días y evita pronunciar cualquier palabra susceptible de ser utilizada después en contra de Casado, al que consideran libre de cualquier sospecha.

En esa estrategia de precaución, Génova llega a sostener que no ha preguntado a Cospedal sobre el contenido de sus conversaciones con Villarejo, ni cuáles fueron esos trabajos que le encargó al policía más allá del espionaje a Arenas, ni si le pagó al excomisario por sus servicios. "No le hemos preguntado nada y nos remitimos a sus explicaciones", aseguran.

Toda la actuación de la dirección del PP de la última semana está dirigida a proteger a su líder de la tormenta generada por los audios del excomisario. Con lo que ha salido "hasta ahora" –dos palabras que la cúpula conservadora ha repetido hasta la saciedad en los últimos días–, Génova considera que Casado no ha sufrido ningún desgaste y, por tanto, sigue en condiciones de "ganar elecciones", empezando por las andaluzas del 2 de diciembre.