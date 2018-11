Casado marca distancias con Cospedal: "Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron"

Rodeado de militantes que jaleaban sus respuestas a la prensa, en Huelva, el presidente del Partido Popular, Pablo Casado ha roto su silencio de 72 horas desde que se difundió la conversación de la exsecretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la que pidió al excomisario José Manuel Villarejo fórmulas para torpedear la investigación de Gürtel cuando esta daba sus primeros pasos en 2009.

El líder popular aceptó solo dos preguntas sobre este escándalo y midió cada una de sus palabras para distanciarse de Cospedal, la que fue su principal apoyo en las primarias y cuyos apoyos fueron definitivos para que pudiera superar a Soraya Sáenz de Santamaría. "Mi único compromiso es con los afiliados que me eligieron presidente por primera vez en un proceso abierto de primarias, mi compromiso es de ejemplaridad, transparencia y rendición de cuentas, cualquier conducta que se aparte de esos tres preceptos contará con mi rechazo".

Casado aseguró que había hablado en las últimas horas con Cospedal, que no ha hablado de este tema más que a través de un comunicado en el que reconocía los hechos pero trataba de subrayar que las gestiones que pidió en la grabación no impidieron la investigación judicial, y se remitió a las explicaciones de la exnúmero dos del partido, a la que muchos cuadros del partido ven chamuscada tras la difusión de esos audios comprometedores.

El líder del PP ha tratado de atribuir el ascenso de Villarejo a los Gobiernos del PSOE, a pesar de que el último Ejecutivo que condecoró al comisario hoy encarcelado fue el de Mariano Rajoy, el mismo que gobernaba cuando se produjo la Operación Cataluña. "La estructura pseudopolicial de la que se habla se creó con un gobierno socialista y se desartículó durante un gobierno del PP. Lo que ha pasado entre medias yo lo rechazo categóricamente y me comprometo aque cuando sea presidente del Gobierno no vuelva a repetirse", dijo Casado obviando los servicios que Villarejo hizo para la anterior administración.

Cuando una segunda periodista le preguntó si tenía constancia de que los "trabajos puntuales" que Cospedal y su marido, el empresario José Ignacio López del Hierro, encomendaron a Villarejo, Casado respondió: "Todo lo que he tenido que decir ya lo he dicho, esto ha pasado hace diez años y tengo absoluta tranquilidad por mi parte y me remito a las explicaciones que ya se han dado".

Una persona de su equipo de comunicación impidió que se volviese a preguntar sobre esta cuestión, un periodista planteó las rectificaciones del Gobierno sobre la exhumación de los restos de Franco y Casado concluyó que el Ejecutivo socialista haría bien en "ocuparse de los dictadores vivos y no de desenterrar a los muertos". Lamentó que Sánchez vaya a viajar a Cuba y acusó sin ninguna prueba de que el presidente venezolano Nicolás Maduro "de asesinar a miles de pacíficos manifestantes".