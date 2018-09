Pablo Iglesias mantiene que "tiene que haber impuesto a la banca"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, mantiene algunas de sus propuestas en materia fiscal con las que todavía no ha logrado alcanzar un acuerdo con el Gobierno del PSOE. Tras el encuentro del jueves se avanzó en educación o memoria histórica pero no así con las medidas tributarias.

Pablo Iglesias ha afirmado en la Cadena SER este viernes que "tiene que haber impuesto a la banca y a las transacciones financieras". "Esperamos un acuerdo aquí" pero "anunciaré acuerdos, no voy a anunciar intenciones", ha dicho.

El líder de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, Pablo Iglesias, considera necesario "acercarse a los niveles de justicia fiscal de Europa" porque "en España, tenemos un problema con respecto a Europa porque estamos a 8 puntos de justicia fiscal". Tras el encuentro con el presidente, Iglesias ha explicado que "estamos de acuerdo en que el impuesto de sociedades hace que grandes empresas estén tributando al 5 o 6% del tipo efectivo" algo que, para el diputado, "no es justo". "Pero no me gusta anunciar intenciones, me gusta anunciar acuerdos", ha añadido.

Sin duda, los impuestos es el asunto en el que más lentas avanzan las negociaciones, aunque Iglesias ha manifestado su optimismo sobre alcanzar un pacto respecto al IRPF en sueldos, ya que "quien cobre 10 mil euros al mes tiene que esforzarse un poco más", ha expresado.

El Ejecutivo sí ha aceptado rebajar las cuotas de los trabajadores autónomos y el IVA a los productos de primera necesidad.

"Ayer llegamos a acuerdos importantes que me hacen ser optimista sobre un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero queda mucho por trabajar", ha asegurado. Iglesias ha anunciado que el Gobierno puede contar con su ayuda para que haya acuerdos con otros partidos: "Hay que remangarse la camisa y sentarse con ERC, PDeCat, PNV, Compromís y esforzarse".

Preguntado por la posibilidad de formar parte del Ejecutivo, Iglesias ha recordado: "Siempre dijimos que era más sensato, más estable un Gobierno que representara mejor la voluntad de la mayoría de los españoles pero el PSOE no quiso y nosotros aceptamos esa decisión y trabajamos siendo útiles desde la oposición".