Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS: "El informe de la Guardia Civil sobre el 8-M está plagado de errores"; "Bruselas apuesta por combinar préstamos y subsidios en su plan de recuperación"; "Los museos de Málaga, abiertos y gratis"; "Los expertos coinciden: el impacto del 8-M fue mínimo. Dimite el 'número dos' de la Guardia Civil por la destitución de Pérez de los Cobos"; "Nuevas unidades en los 'hospitales poscovid'. Incoherencias y opacidad en los datos"; "La pandemia hace caer por primera vez la factura de las pensiones".

EL MUNDO: "La Guardia Civil sospecha que el Gobierno le oculta datos del 8-M. El PP, Ciudadanos y Vox reclaman que dimita el ministro del Interior"; "La purga de Marlaska desata la mayor crisis en la Institución desde Roldán"; "Sanidad dejó pasar a Fase 1 a CCAA que no cumplían los requisitos de los test"; "El Banco de España pide que la UE no financie a los "oportunistas""; "La Conferencia de Donantes logra 2.500 millones para la emigración venezolana".

LA VANGUARDIA: "La gestión del informe de la Guardia Civil abre una crisis en Interior"; "Los pabellones dejan de ser hospitales"; "La UE desvela un plan de recuperación que combina préstamos y transferencias"; "El virus provoca 200 millones de pérdidas en el transporte público"; "Desbarajuste en el conteo de víctimas de la Covid-19".

ABC: "Marlaska usó a tres superiores del coronel para presionarle. Un teniente general y un general llamaron a Pérez de los Cobos para preguntarle si la Policía judicial había dado informes a la juez sobre la actuación del delegado del Gobierno el 8-M. La directora general le insistió en que era un tema "muy sensible" para el Ejecutivo, pero recibió la misma respuesta: que era un asunto judicial y que desconocía los detalles. Los juristas afirman que el ministro pidió al coronel que cometiera delito".

EL PERIÓDICO: "La crisis entre Interior y la Guardia Civil se agranda con una dimisión"; "Barcelona y Madrid, en fase 1 con el doble de covid"; "El metro 'clandestino'. La L-1 atraviesa en 40 minutos tres zonas sanitarias entre las que Salut prohíbe transitar"; "Bruselas intenta contentar a norte y sur con su plan de reconstrucción"; "La pandemia cambiará el formato de las carreras populares".

LA RAZÓN: "Crisis en la Guardia Civil: "El honor no se compra". El DAO Laurentino Ceña deja su cargo tras el "cese político" del coronel; ""El 8-M no debió celebrarse". El informe de la Benemérita entregado a la jueza concluye que el Gobierno conocía desde enero "la gravedad real de la pandemia""; "Illa incluyó en los informes datos y medidas posteriores a su firma"; "Moncloa prepara un decreto por si no logra apoyos para prorrogar la alarma"; "Las muertes por coronavirus provocan la primera caída del gasto en pensiones"; "El Gobierno lleva al Congreso la suspensión de los títulos nobiliarios de Franco".