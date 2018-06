Ricardo Costa asegura que está colaborando con la Justicia tras más de dos horas de declaración por la Fórmula 1

Costa ha sido condenado recientemente a cuatro años de prisión en la causa que se siguió por la financiación ilegal de los 'populares' valencianos en las elecciones de 2007 y 2008. En dicha sentencia se aplicó al exdirigente del PPCV el atenuante de confesión o colaboración activa.

El ex secretario general del PP valenciano ha realizado estas afirmaciones hacia las 21.30 horas de este jueves a su salida de la Ciudad de la Justicia de Valencia, donde ha llegado minutos después de las 13.00 horas para prestar declaración en calidad de testigo en esta causa en la que hay nueve investigados, entre ellos el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, --también citado este viernes-- y otros cargos públicos de la época del PP y administradores de empresas.

También están investigados en esta pieza relacionada con la construcción del circuito urbano de Fórmula 1 de la capital valenciana el exconseller de Infraestructuras Mario Flores y el ex secretario autonómico de esta misma Conselleria y su número dos, Victoriano Sánchez Barcaiztegui. Además, este caso también salpica al exvicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla y al ex secretario autonómico de Cultura y ex secretario general del PP, David Serra.

Estos dos últimos también han acudido a los Juzgados valencianos a declarar en esta jornada, en la que también ha sido citado el expresidente Francisco Camps, que ha llegado hacia las 22.00 horas. El exjefe del Consell ha afirmado ante los medios que "siempre contesta" ante la Justicia.

Igualmente, tanto Rambla como Serra han confirmado a su llegada que iban a prestar declaración. Preguntado sobre si iba a colaborar con la Justicia, Serra ha aseverado: "Sí, todo lo que pueda, como hago siempre".

Costa, por su parte, ha abandonado la Ciudad de la Justicia hacia las 21.30 horas y ha explicado que ha contestado a todas las preguntas que le han formulado. "He contestado a todo lo que me han preguntado, a todas las preguntas", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado su disposición a colaborar con la Justicia: "Como ustedes saben, no hago declaraciones en todo este procedimiento ni en cualquiera de los que estoy trabajando por respeto exclusivamente a la Justicia, a los jueces con los cuales estoy colaborando y obviamente a la Fiscalía", ha manifestado.