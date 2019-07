Víctimas vascas y catalanas debaten sobre la necesidad de "escucharse y conocer las realidades de otras víctimas"

"Trasladar ese ejercicio a la sociedad es una parte esencial de la construcción de la convivencia y la resolución de las consecuencias del largo conflicto. Cada persona ha explicado sus experiencias y sufrimiento a lo largo del tiempo, hasta su situación actual", han señalado desde el Foro Social en un comunicado, tras el coloquio en el Colegio de Periodistas en el marco de unas jornadas que se están desarrollando en Barcelona.

Robert Manrique, víctima del atentado de ETA en Hipercor de Barcelona, ha destacado que, además de él, han estado presentes "muchas otras víctimas y no sólo de ETA, cuando además ves que hay víctimas de otros hechos delictivos relacionados con el Estado, que tienen los mismos derechos que tú y no se les reconocen". Según ha remarcado, el objetivo debe ser que "lo que hemos pasamos no pase más".

Por su parte, Rosa Lluch, hija del exministro socialista asesinado por ETA Ernest Lluch, ha valorado "las casi 24 horas que hemos pasado juntas víctimas de diversas violencias" y que les ha permitido escucharse y ver "la similitud del dolor y el sufrimiento".

Además, ha añadido que "los relatos tardan mucho, requieren tiempo, y ahora parece que tenemos prisa, pero no puede ser así, para un relato futuro hay que ir verificando datos, y tener claro que el relato final tendrá muchos relatos. Y no podemos dejar deberes sin hacer, debemos aclarar y avanzar y el relato ya vendrá".

Axun Lasa, hermana de Joxean Lasa, víctima del GAL, ha narrado su experiencia en la iniciativa 'Glencree', donde "dejé de estar en contra de nada y empecé a estar a favor de muchas cosas". "Hay que salir del entorno cómodo, que no nos lleva a ningún sitio. Escucharnos lleva a oír cosas que te pueden causar dolor pero luego llegas a entender a la otra persona", ha afirmado.

Finalmente, Andoni Txasko, víctima del '3 de marzo' en Vitoria-Gasteiz, ha destacado que la experiencia vivida estos días le ha permitido "romper estereotipos" y "salir de mi casuística para acercarme a otras víctimas y es liberador, como lo fue declarar ante la jueza Servini".

Entre el público han estado presentes víctimas del GRAPO, del atentado de las Ramblas, de la extrema derecha y de Hipercor, según ha explicado el Foro Social.

Su portavoz, Agus Hernán, se ha mostrado "muy satisfecho" con las dos jornadas en Barcelona y ha manifestado que "son raros los procesos de paz en los que las víctimas trasladan mensajes tan claros y rotundos como está ocurriendo aquí". "Las víctimas son un faro en este terreno, y demuestran tremenda generosidad. Todas y todos deberíamos tomar buena nota", ha advertido.