Ábalos ve lógico aplicar la Ley Penitenciaria a los presos de ETA en el contexto actual

VALENCIA, 28 (EUROPA PRESS)

El ministro de Transportes y 'número tres' del PSOE, José Luis Ábalos, ha asegurado este lunes que la aplicación de la Ley Penitenciaria a los presos de ETA "parece que es lo más lógico y normal" en el contexto actual.

Así lo ha defendido un día después del homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso, en el que se volvieron a descolgar las principales organizaciones del colectivo, como la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) o COVITE, y en el que el PP limitó su presencia por "la equidistancia entre Bildu y las víctimas". Precisamente, la coalición abertzale estuvo representada por primera vez por su portavoz, Mertxe Aizpurua.

Ábalos, preguntado por las críticas del PP de acercamiento a ETA, ha recordado que "ellos hicieron todo lo contrario" a aplicar la Ley Penitenciaria a los terroristas cuando gobernaban, "en momentos mucho más duros, con una banda viva y actuando y, sin embargo, beneficiando a muchísimos más presos".

"Con ellos todo es posible, sabiendo que ETA afortunadamente no existe y que no hay ninguna actuación por su parte", ha replicado a los 'populares' en declaraciones a los medios tras un acto sobre infraestructuras en Valencia.

A su juicio, la posición del PP va desde la política de indultos, a los acuerdos con partidos nacionalistas. "Ellos pueden hacerlo y el resto no", ha criticado sobre los apoyos al gobierno de Pedro Sánchez, lo que "demuestra que la derecha siempre parte de un supuesto de falta de legitimidad para que la izquierda gobierne".

"Lamentablemente", ha lamentado que tras 40 años de democracia haya quien no entienda que la legitimidad la dan las urnas, por lo que ha pedido al PP que respete los votos y "por qué la gente vota". "No acaban de entender muy bien por qué no se les vota a ellos", ha rematado.