Los abogados del turno de oficio se manifiestan al grito de "No somos esclavos"

Abogados de oficio se han manifestado este viernes frente al Ministerio de Justicia al grito de "no somos esclavos" para reclamar el pago de la totalidad de los servicios prestados en el turno de oficio por designación judicial, al margen de que tengan o no el reconocimiento como justicia gratuita.

La concentración togada ha sido convocada por la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) y ha contado con el apoyo de diversas asociaciones y colegios de abogados.

Decenas de letrados de oficio han cortado la calle de San Bernardo frente al Ministerio de Justicia con una pancarta en la que se podía leer: "Se necesitan esclavos para trabajo en turno de oficio razón: ministerio".

Además han reclamado los pagos pendientes a la ministra de Justicia, Dolores Delgado, con consignas como "no somos esclavos", "no hay Derecho sin nosotros" y "si no cobramos huelga de abogados".

Representantes de Altodo han leído un manifiesto en el que recuerdan la importancia del derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones con independencia de los recursos de cada ciudadano y han señalado las múltiples causas que atienden los abogados de oficio como "ayudar a una mujer que ha sido agredida por su pareja" o "asistir a una victima de un delito de odio".

Los abogados del turno de oficio también han afirmado que la falta de pago "empobrece a los profesionales y hace imposible su labor poniendo en riesgo el propio sistema de justicia gratuita" y que es "injusto" que el trabajo de cientos de horas de un abogado de oficio no sea pagado.

Finalmente han exigido en su proclama al Ministerio y a todos los partidos una "reforma normativa que garantice el pago a los abogados de oficio en todos los casos" y que se invierta en justicia "un dinero proporcional a la trascendencia de este servicio en la ciudadanía".

Esta concentración se produce el día después de que el Consejo General de la Abogacía Española se haya mostrado partidario de abrir una vía de diálogo con el Ministerio de Justicia, que había propuesto una mesa de trabajo para negociar el pago de todo el turno de oficio, pero advirtió de que proseguirá con sus reclamaciones administrativas y judiciales "para cobrar hasta el último euro".