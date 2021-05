Alcalde de Valladolid defiende el indulto a los líderes del procés para "reconstruir la convivencia"

VALLADOLID, 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva federal del PSOE, Óscar Puente, ha recalcado este jueves que le parece "conveniente, oportuno y necesario" un posible indulto a los líderes políticos del denominado 'procés' en Cataluña, con el objetivo de poder "reconstruir la convivencia en este país" y de "convencer" mediante medidas políticas "y no judiciales".

Así lo ha señalado Puente este jueves al ser preguntado por la posibilidad de que el Gobierno de España decrete el indulto para los políticos que se encuentran en prisión condenados por sedición, malversación y desobediencia por el 'procés' de independencia de Cataluña.

"Me parece una medida conveniente, oportuna y necesaria y así se lo he trasladado al presidente del Gobierno --su compañero de partido Pedro Sánchez-- cuando me lo ha preguntado", ha enfatizado Puente, que ha abogado porque los gobernantes tengan una mirada "con las luces largas" y no miren "hacia atrás y miren con mezquindad a la realidad".

El político socialista ha considerado que los gobernantes actuales en España tienen que "reconstruir la convivencia" así como el propio país y para ello "fortalecer los lazos de unión entre los territorios y los pueblos de España".

Puente ha afirmado que los políticos presos por el 'procés' llevan "cuatro años" en prisión --exactamente llevan encarcelados algo más de tres años y medio, desde el 16 de octubre de 2017-- y considera que ahora hay que "intentar pasar esta página" y "convencer con medidas políticas, no jurídicas y judiciales".

En su opinión, estos políticos catalanes han recibido un "aviso contundente y muy serio" en referencia a que "el que se sale de la ley va a prisión", por lo que se ha mostrado seguro, ante la pregunta sobre la ausencia de arrepentimiento, de que "lo importante es que no lo repitan".

Eso sí, ha defendido que el arrepentimiento "no consta en ningún lugar entre los requisitos que exige el indulto", por lo que ha pedido que no se saquen "de la manga" requisitos "que la propia ley no exige". De hecho, ha apuntado que el rostro visible del Golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, "no se arrepintió y se le acabó indultando, con informe favorable del Tribunal Supremo

En opinión de Óscar Puente, la mayor parte de los ciudadanos "va a compartir" una decisión a favor de los indultos, pues considera que los españoles "quieren pasar página del procés, de estos años tan lamentatbles que se han vivido y quieren mirar hacia adelante".