Alfonso Guerra recalca que se siente "tan incómodo" con la presencia de Iglesias en el Gobierno como el propio Sánchez

Asegura que es "totalmente ridículo" pensar que el PP se ha centrado por reemplazar a Álvarez de Toledo

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El histórico dirigente socialista Alfonso Guerra ha asegurado que "se siente tan incómodo" con la presencia del líder de Podemos, Pablo Iglesias, en el Gobierno como el propio presidente, Pedro Sánchez, quien seguramente "duerma menos" con la coalición con Unidas Podemos.

"Yo me siento tan incómodo como el presidente del Gobierno que nos ha dicho a todos que no podría dormir teniendo al vicepresidente que tiene y pensaba que los españoles en general no estarían cómodos, en el mismo sentido que me siento yo incómodo", ha apostillado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press.

CON IGLESIAS, SÁNCHEZ DORMIRÁ MENOS

Cuestionado sobre si piensa que Sánchez duerme bien al tener esta coalición con Unidas Podemos, Guerra ha respondido que él no tiene que hacer un juicio "sobre su sueño" pero ha apuntado que "como presidente del Gobierno nunca se duerme bien" y "estando además acompañado por quien está acompañado, seguramente dormirá menos".

Sobre el relevo de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz del PP en el Congreso y si ello constituye un nuevo 'giro al centro' de la formación, el exvicepresidente socialista ya ha dicho "en un tono un tanto chusco pero bastante cierto" que "llevan tantos tiempo viajando al centro que se pregunta de dónde venía esta gente".

EL PP LEVA 40 AÑOS VIAJANDO AL CENTRO

"Debían de venir de muy lejos porque llevan 40 años buscando el centro y algún día tienen que encontrarlo", ha apostillado el que fuera 'número' de Felipe González.

Además, ha subrayado que quitar a un portavoz para poner a otro y decir que eso supone centrar su acción política le parece "totalmente ridículo".