Ciudadanos convocará primarias para renovar su dirección y Arrimadas no desvela si optará a la reelección

Ciudadanos ya ha puesto fecha a sus primarias internas para renovar la dirección del partido. Serán entre el 9 y el 10 de enero de 2023, unos días antes de que se celebre la Asamblea General extraordinaria prevista para los días 13, 14 y 15 de ese mismo mes, en la que se culminará el proceso de Refundación del partido que se inició el pasado mes de junio. La gran incógnita sigue siendo saber si Inés Arrimadas se presentará a la reelección. Este lunes, la líder de la formación volvía a guardar silencio sobre sus planes de futuro al ser preguntada al respecto durante la rueda de prensa que ofrecía tras la reunión que había mantenido de manera telemática con los miembros de la Ejecutiva Nacional.

La campaña para optar al liderazgo del partido pillará a los aspirantes en plenas fiestas de Navidad, ya que el plazo de presentación de candidaturas se abrirá el 26 de diciembre y culminará el 29. El reglamento contempla que tengan una semana para presentar sus proyectos. Dicho reglamento interno –cuyo visto bueno ha dado hoy la Ejecutiva ampliada– , que regulará tanto el proceso de primarias como el funcionamiento de la Asamblea General, debe ser aprobado previamente por el Consejo General, máximo órgano del partido, que podrá modificarlo a través de enmiendas. El día 11 de enero se dará a conocer al ganador de las primarias y el 12 se le proclamará por parte del Comité de Garantías, que antes tiene que abrir el preceptivo plazo para impugnaciones.

En el partido la mayoría de los dirigentes sigue sin saber si Arrimadas está dispuesta a continuar al frente del partido o decidirá ceder el testigo a otra persona. Y quienes lo saben no quieren confirmar ni desmentir nada, aunque hay quien apuesta porque la líder no volverá a presentarse y se mantendrá hasta que acabe la legislatura únicamente como presidenta del grupo parlamentario. De ser así, la única alternativa que tiene Ciudadanos para sobrevivir es Begoña Villacís. La vicealcaldesa de Madrid ha reiterado por activa y por pasiva que no tiene pensado marcharse al PP, ni mucho menos integrarse en la candidatura electoral del alcalde, José Luis Martínez-Almeida en las próximas municipales. Los cantos de sirena que le están lanzando estos días desde las filas del partido de Feijóo los ha esquivado todos, insistiendo en que ella va a seguir defendiendo el proyecto “liberal”.

Algunas de las últimas encuestas publicadas dan esperanzas de supervivencia a Ciudadanos, que podría mantenerse con tres concejales en el Ayuntamiento capitalino con Villacís a la cabeza. La dirigente madrileña es la última esperanza para el partido que vive sus peores momentos tras las debacles sufridas en Andalucía, Castilla y León, y, antes, en la Comunidad de Madrid y Catalunya.

El problema con el que se enfrenta ahora la dirección es la selección de candidatos autonómicos, dado que en varias autonomías el partido está prácticamente desaparecido. Este fin de semana, Arrimadas intentaba desmentir que esté encontrando dificultades para reclutar candidatos. En Valencia daba “por hecho” que la formación tendrá una lista para presentar a las elecciones autonómicas para la Generalitat Valenciana. Sin embargo, al ser preguntada por quién encabezará esa lista evitaba dar nombres limitándose a asegurar que “se cumplirán escrupulosamente los procesos establecidos en los estatutos” del partido.

“Estamos preparados y doy por hecho que vamos a tener una lista autonómica en la Comunitat Valenciana porque además es necesario: llevamos 40 años de bipartidismo, 40 años en los que tanto el PP como el PSOE han tenido mayorías absolutas y en los que la Comunitat Valenciana está abandonada”, manifestaba. Arrimadas que también vaticinaba que continuará estando “tanto en las municipales como en todas las elecciones autonómicas que se prevén en la misma fecha”.