Bolaños desmiente a Feijóo sobre la renovación del Poder Judicial: “Es falso que Europa advirtiese a España de nada”

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado esta mañana que el PSOE tuvo que ceder durante las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial ante las exigencias de Bruselas. “El PSOE ha tenido que aceptar el acuerdo del Poder Judicial porque la Comisión Europea advirtió a España que iba a emitir en julio un informe duro contra las prácticas invasivas del Gobierno en el ámbito de la justicia”, ha afirmado durante una entrevista para El Confidencial.

Sin embargo, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha desmentido las palabras del líder popular. “Es completamente falso que la Comisión Europea advirtiese a España de nada y el PP lo sabe”, ha dicho en un mensaje en la red social X. Bolaños, negociador del Gobierno con el PP para la renovación del órgano de gobierno de los jueces con la mediación de la Comisión Europea, ha aclarado que la única preocupación de Bruselas era no llegar al acuerdo. “Su preocupación era la no renovación del CGPJ”.

El PSOE y el PP cerraron un acuerdo para la renovación del Poder Judicial el martes 25 de junio, tras casi seis años con el mandato caducado. El pacto —el mismo que los populares ya rechazaron en 2022— incluye 10 vocales propuestos por cada partido, medidas contra las puertas giratorias entre la política y la Justicia y el encargo para el nuevo CGPJ de una propuesta sobre la elección de los vocales.

En una entrevista para El País, el ministro niega un vuelco hacia el bipartidismo tras alcanzar el pacto con el PP, pero ha asegurado que los acuerdos entre ambas formaciones en lo que obliga la Constitución “es muy positivo” para el país. “El Gobierno es de coalición con Sumar y el PP está en la oposición, y eso va a seguir así. Somos un Gobierno progresista y vamos a seguir haciendo políticas progresistas”, ha afirmado al respecto. “Este acuerdo rebaja el clima tóxico y da profundidad a la legislatura”, ha incidido.

El líder del PP, por su parte, ha calificado dicha colaboración de “espejismo”, y mantiene su desconfianza en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, contra quien ha cargado tras la citación de su esposa como investigada en una supuesta trama de tráfico de influencias. “Si mi mujer estuviera sentada en el banquillo por corrupción, habría presentado mi dimisión”, ha dicho en la entrevista para El Confidencial.

Feijóo también ha acusado a Sánchez de “tics autoritarios” que no permitirían nuevos acuerdos para renovar los órganos del Estado, y ha insistido en que se ha convertido en el “dueño” del PSOE.

A esas declaraciones responde también la ministra de Educación, FP y Deportes, Pilar Alegría, que ha criticado que el presidente del PP “no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado” en el texto del para la renovación del CGPJ. “Cuando hace declaraciones de este tipo, después de cerrar un acuerdo, traslada una falta absoluta de liderazgo. Y, sobre todo, una se pregunta: o no sabe lo que dice o no entiende lo que ha firmado hace escasas horas su propio partido”, ha dicho Alegría en una entrevista para este medio.

La ministra, portavoz del Gobierno, también ha puesto en valor de nuevo el acuerdo entre ambas formaciones: “Si por una vez el Partido Popular ha decidido salir de ese sueño de la marmota y dar este paso para volver a la Constitución y a la constitucionalidad, pues bienvenido sea”.