Ciudadanos traslada a Carmen Calvo que no apoyarán los Presupuestos si el Gobierno pacta "con Bildu, Rufián, Otegi o Torra"

Ciudadanos ha puesto este jueves, tras mantener en el Congreso una reunión de más de dos horas con la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, una clara línea roja para que su partido pueda llegar a un acuerdo presupuestario: "Le hemos trasladado a la vicepresidenta que con Bildu, con Rufián, con Otegi o con Torra nosotros no estaremos en esos Presupuestos. O con Ciudadanos o con los independentistas", ha sentenciado el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, al término del encuentro.

Calvo dice que lo importante de los presupuestos son los contenidos ante la presión de Iglesias para pactarlos con los socios de la investidura

Bal ha vuelto a pedir una "tregua política" a todos los grupos parlamentarios para trabajar con "unidad" ante la "excepcionalidad" de la situación, mucho más tras los fuertes rebrotes de la Covid-19 que afectan especialmente a Madrid, en donde su partido gobierna con el PP. "Viene un panorama muy negro y tormentoso. Por eso tenemos que abandonar el politiqueo, los reproches, dejar de jugar al 'y tú más', estar a la altura de las circunstancia y trabajar unidos como nos demandan los españoles", ha dicho en una comparecencia en la Cámara Baja. A la reunión con Calvo, que según ha dicho Bal se ha desarrollado en un ambiente "muy cordial", ha acudido también el secretario general del grupo, José María Espejo Saavedra.

Aunque en el partido han presentado este encuentro con el fin de tratar temas en general del "nuevo curso parlamentario", el objetivo del Gobierno es no perder la buena relación que mantiene con el partido de Inés Arrimadas por si los republicanos les dan la espalda. Pero Bal ha insistido en que no estarán en la ecuación con los grupos que propiciaron la investidura de Pedro Sánchez, en especial con Bildu y ERC, aunque asumen que tendrán que sentarse con algún representante del Gobierno de Unidas Podemos, lo que cree que les dará la oportunidad de expresar su rechazo a sus planteamientos económicos.

"Vamos a mantenernos firmes hasta ver la foto final. Estoy convencido de que el presidente va a elegir a Ciudadanos", ha reiterado Bal, dejando claro que esos Presupuestos deben ser "centrados y moderados, como nos demanda Europa", en donde exigen a España "una imagen de solvencia "y eso , según los de Arrimadas, solo la garantiza Ciudadanos, "no EH Bildu ni ERC, que solo defienden sus intereses no los de los españoles".

Pese a ese veto impuesto a los socios de investidura, Bal ha reconocido que "los canales siguen funcionando bien" con el Gobierno y seguirán abiertos en el futuro para sentarse a hablar, aunque ha apremiado a Sánchez a que detalle cuanto antes las líneas generales de esas cuentas que, a juicio de Ciudadanos, "no pueden retrasarse más".

Horas antes de este encuentro con Calvo, en una entrevista con Carlos Herrera en la cadena COPE, Arrimadas confirmaba su decisión al menos a sentarse con el Gobierno a negociar las cuentas públicas, pese a los desaires que le ha hecho el presidente y líder del PSOE . Según ha dicho, lo que no quiere es dar a Pedro Sánchez "la opción a que luego diga que no han tenido más remedio que pactarlos con Esquerra porque Ciudadanos no quiso".

"A mí me cuesta muchísimo sentarme con este Gobierno", ha asegurado la presidenta de Ciudadanos, "pero lo hacemos pensando en los españoles, por los autónomos, las Pymes y las familias. Es una mano tendida a ellos, no a Sánchez ni a Iglesias". "El Gobierno sabe que por España somos capaces de sentarnos a negociar", ha insistido, para luego asegurar: "Hay que ser realista: este gobierno Frankenstein tiene una mayoría para seguir en la Moncloa y no vamos a dar excusas a Sánchez", ha sentenciado.

Dicho esto, ha recordado que "en Bruselas nos están mirando" para ver si cumplimos con sus exigencias. Por eso cree que es mejor que esos presupuestos sean "moderados" y salgan adelante con el sello de su partido que "transmite una imagen de solvencia" y no con "la vía frankenstein", "con concesiones a los separatistas".

Sin embargo, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, aseguraba este jueves que tanto ERC como EH Bildu le mostraron en sendas reuniones celebradas el miércoles su "buena predisposición" a negociar los PGE que prepara el Ejecutivo de coalición. Esa "clara disponibilidad" de ambos partidos independentistas permitiría, según Iglesias, rearmar la mayoría de la investidura no solo para las cuentas públicas del año que viene, sino para el resto de la legislatura y afrontar "las cuestiones sociales, la reconstrucción de nuestro país y los conflictos territoriales".