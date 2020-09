Pablo Iglesias: "Depende del Gobierno que haya un acuerdo de Presupuestos que se asiente en la mayoría de la legislatura"

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este jueves que tanto ERC como EH Bildu le mostraron en sendas reuniones celebradas el miércoles su "buena predisposición" a negociar los Presupuestos Generales de 2020 que prepara el Ejecutivo de coalición. Esa "clara disponibilidad" de ambos partidos independentistas permitiría, según Iglesias, rearmar la mayoría de la investidura no solo para las cuentas públicas del año que viene, sino para el resto de la legislatura y afrontar "las cuestiones sociales, la reconstrucción de nuestro país y los conflictos territoriales". "Depende del Gobierno que haya un acuerdo de Presupuestos que se asiente en la mayoría de la investidura", ha asegurado.

Iglesias ha sido entrevistado esta mañana en Carne Cruda donde ha apuntado que vio "una clara disponibilidad para negociar los Presupuestos y para asumir las tareas de los próximos años" tras reunirse con el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y con los de Eh Bildu, Mertxe Aizpurua y Oskar Matute. De las reuniones sacó, ha dicho, "la mejor disposición para negociar y reforzar un camino difícil, que ha costado muchos años y que se tradujo en una moción de censura y en la investidura del primer Gobierno de coalición de la democracia, que ha roto una cláusula de exclusión que ha durado 80 años", ha señalado.

El líder de Unidas Podemos ha planteado en las últimas semanas que, más allá de sacar las cuentas de 2020, el Gobierno de coalición tiene la oportunidad de afianzar una alianza que permita definir "una dirección de Estado" para las próximas décadas. Eso fue, según ha dicho, al contrapartida que ofreció a ERC y Bildu, que se traduciría en "compartir un sentido histórico de dirección de Estado". "El Gobierno no es autónomo a la hora de definir lo que va a ocurrir en este país", ha dicho tras recordar que el PSOE y su grupo suman 155 diputados.

"Eso se concreta en que las tareas, probablemente sin precedentes, de reindustrializar el país, de asumir los deberes en términos de digitalización, transición ecológica y economía de cuidados, nos coloca ante la transición política y económica más importante que ha vivido nuestra patria en 40 años", ha explicado. Para zanjar: "No lo podemos construir solos, la tenemos que hacer juntos con fuerzas políticas que representan a muchos ciudadanos de territorios que a veces han sentido desafección".

Iglesias ha apostado por no alimentar la polémica sobre la doble ronda de contactos que ha establecido el Gobierno, con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, por un lado, y él mismo por otro. El líder de Unidas Podemos ha defendido como "normalidad democrática" que existan dichas reuniones. "Somos un Gobierno de coalición, con diferentes planteamientos. Todo el mundo es consciente de para dónde tira cada uno. Lo lógico es que nos podamos ver con los grupos parlamentarios. En un Gobierno de coalición es perfectamente normal", ha sostenido.

Sobre la posible participación de Ciudadanos en el acuerdo, Iglesias ha considerado "inimaginable" que haya "grandes acuerdos con quien configura un bloque de gobernabilidad con la ultraderecha". "Eso es prácticamente imposible. Decía Pedro Sánchez que Ciudadanos está en la foto de Colón y gobierna en Madrid y Andalucía con el apoyo de la ultraderecha", ha recordado, para replicar que "transversalidad no es pactar con la derecha, no es reformar con nocturnidad la Constitución con el PP". Transversalidad es que los consenso que hay en la calle, sobre la precariedad o la Dependencia, se conviertan en realidad".

Iglesias no ha querido hablar de "veto" a Ciudadanos, pero sí ha recordado que el PSOE y Unidas Podemos suman más diputados que el PSOE con Ciudadanos. Una idea que ya expresaron los portavoces de Podemos en una rueda de prensa que sirvió para modificar el relato sobre los Presupuestos. Tras ella, Sánchez e Iglesias pactaron una metodología de negociación que, según Iglesias, hace muy difícil que Ciudadanos pueda intervenir en los Presupuestos.

El vicepresidente ha evitado entrar en el contenido del proyecto, que negocian la ministra de Hacienda, María Jesús Montero y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Pero sí ha dicho que "va a haber elementos de justicia fiscal que van a gustar a quienes llevan años defendiendo más redistribución". "Es un mandato del acuerdo de coalición que firmamos el presidente y yo", ha concluido.

Quien también ha hablado este jueves sobre los Presupuestos ha sido precisamente Carmen Calvo. La vicepresidenta primera ha dicho que lo importante de los presupuestos son los contenidos, ante la presión de Iglesias para pactarlos con los aliados de la investidura. Calvo, sin mencionar a los socios de Gobierno, ha lamentado que "hay demasiada gente moviéndose en las superficies". "Algunos andan en el debate previo de las cosas y por eso le digo primero presupuestos, segundo los contenidos", ha dicho en TVE.

La pandemia en Madrid

El vicepresidente segundo también ha abordado la difícil situación que vive la Comunidad de Madrid, donde el repunte de la Covid-19 está llevando al sistema sanitario al límite otra vez, aunque ha evitado confrontar con el Gobierno de Díaz Ayuso. "El Gobierno y las Comunidades Autónomas no podemos bajar la guardia", ha sostenido Iglesias, quien ha defendido que, pese a la preocupación por los datos, el impacto "en marzo y abril era muchísimo más grande".

Cuestionado sobre Madrid en concreto, Iglesias ha reconocido que "la situación parece más difícil" y que "lo que toca es poner todos los medios necesarios para evitar que se repita" lo ocurrido en la pasada primavera. Y ha añadido: "No me toca hacer oposición al Gobierno de Madrid. Me toca ofrecer toda la colaboración, todo lo que necesiten, para gestionar una situación que genera mucha preocupación. No va a escuchar nada que suene a una amenaza o palabras duras. Pueden contar con toda la colaboración del Gobierno central".

"Toca dar todo el apoyo a las competencias de la Comunidad de Madrid", ha apuntado. "Lo peor que pueden escuchar los ciudadanos es a los gestores tirarse los trastos", ha asegurado. Iglesias ha defendido que "los ciudadanos son los suficientemente inteligentes" como para determinar qué está ocurriendo y de quién puede ser la responsabilidad.