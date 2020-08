Podemos dice que el PSOE "sabe" que no puede contar con ellos para aprobar los Presupuestos si pacta con Ciudadanos

La coportavoz de Podemos, Isa Serra, ha sostenido este viernes que el proyecto político de su formación es "incompatible" con Ciudadanos y ha asegurado que "el PSOE sabe" que con Podemos no puede contar para aprobar unos presupuestos con Ciudadanos.

"El PSOE sabe que con nosotros no va a contar para unos presupuestos con Ciudadanos", ha mantenido Isa Serra en una rueda de prensa ofrecida junto al también portavoz, Rafa Mayoral, la primera en la nueva sede de la formación en el madrileño distrito de Ciudad Lineal.

"Esperamos que el PSOE cuide la mayoría que sustenta este Gobierno", ha dicho Serra, en referencia a la búsqueda de apoyos con los socios de investidura, aunque no han respondido a la pregunta de si Podemos, por su cuenta, está buscando apoyos con esos socios.

En la misma idea ha profundizado en la misma rueda de prensa Mayoral. El diputado de Unidas Podemos ha asegurado que es necesario realizar "unos presupuestos de país" y que el PP "no está ni se le espera". A ello ha añadido, sin citar directamente a Ciudadanos, que estos presupuestos "no pasan por planteamientos como los que defienden aquellos que comparten gobierno con el PP y están sostenidos por Vox". "Ese camino está completamente cerrado", ha zanjado.

▶️ "Nosotros apostamos, claramente, por unos presupuestos de país, y el PP, para este país, ni está ni se le espera. Los presupuestos tienen que ser diametralmente opuestos a los de quienes han apostado siempre por los recortes y las privatizaciones".@MayoralRafa pic.twitter.com/gYo3lGL7J6 — PODEMOS (@PODEMOS) 28 de agosto de 2020

Frente a estas declaraciones, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, integrante de Unidas Podemos en el Gobierno, defendía este jueves en una entrevista en RNE que en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado "no se puede excluir a nadie y menos en pandemia". "Es el hecho diferencial español que nos entorpece y que fuera nos miran como con extrañeza", apuntaba la ministra en la radio pública. "Estamos en plena crisis económica y social y, si antes he dicho que nunca se va con una línea roja, mucho menos con exclusiones", añadió.

"Negocio con el señor Bal y la portavoz de empleo de Ciudadanos casi a diario. Creo que es muy poco democrático vetar, no me gusta nada", afirmó la ministra. "Yo no estoy por las Españas excluyentes, estoy por las Españas inclusivas, en las que queda todo el mundo", zanjó.