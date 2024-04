El Consejo de Europa lanza una alerta por las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez a elDiario.es y pide una investigación

La plataforma para la defensa de la libertad de prensa del Consejo de Europa ha lanzado una alerta por las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a elDiario.es. El lanzamiento de la alerta de nivel dos -aquellas que suponen una amenaza a la “libertad de prensa” para supuestos de “intimidación y acoso”, conlleva una petición de investigación a España. El Gobierno tiene de margen hasta finales de junio para contestar.

La institución europea, de la que forman parte 46 países del continente, se hace eco de las amenazas que la mano derecha de Ayuso vertió a través de mensajes de WhatsApp a la adjunta al director de elDiario.es Esther Palomera en lo que aseguró que iba a “triturar” a este medio por las informaciones sobre el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, Alberto González Amador. “Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”, agregaba el mensaje. Posteriormente, Rodríguez lanzó el bulo de que “periodistas encapuchados” de esta redacción habían intentado asaltar la vivienda de la pareja.

En su texto, el organismo dependiente del Consejo de Europa recuerda que Ayuso defendió a su jefe de gabinete. “A ver si no nos podemos enfadar con gente de confianza”, justificó.

El movimiento de la institución con sede en Estrasburgo se produjo el pasado 28 de marzo, después de que el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) reclamara una investigación “exhaustiva” sobre el comportamiento de Rodríguez: “Las autoridades españolas deben investigar de forma inmediata y transparente las amenazas y falsas acusaciones proferidas contra elDiario.es y sus periodistas, así como el señalamiento de dos reporteros de El País, y garantizar que se haga justicia”.

La intención de la plataforma de defensa del periodismo del Consejo de Europa, en la que colaboran organizaciones de periodistas y entidades especializadas en derechos fundamentales, es que España lleve a cabo una investigación por las “amenazas y falsas acusaciones contra elDiario.es” así como la difusión de imágenes de periodistas de El País que informaban sobre la pareja de la presidenta madrileña.

La institución tiene dos niveles para las alertas por las amenazas al trabajo de los periodistas. La uno, que recoge las más graves con asesinatos, amenazas a la seguridad y violencia; y la dos, que engloba “actos de intimidación y acoso; uso por parte de personalidades públicas de un lenguaje amenazador o gravemente abusivo hacia los miembros de los medios de comunicación”, entre otras cosas.

La plataforma está en marcha desde el año 2015. Sólo en 2022 lanzó 289 alertas sobre amenazas o ataques a la libertad de información en 37 estados del continente. En esa cifra se incluye a Rusia dado que las organizaciones del sector asociadas a la institución decidieron seguir monitorizando la situación a pesar de la expulsión de Rusia del Consejo de Europa en marzo de 2022. La mayoría de los avisos (94) estaban relacionados con el acoso y la intimidación a los informadores y un 26% fueron ataques a la integridad física.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar noticias como esta no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.