El discurso de Navidad del rey Felipe VI vuelve a poner de relieve las diferencias entres las principales fuerzas políticas. La derecha se lanza a arropar las palabras del monarca mientras la izquierda critica que no hubiese “ni una sola palabra sobre el emérito".

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, destacó la defensa de la Constitución “como viga maestra que merece reconocimiento, respeto y lealtad” en las palabras del rey. Por su parte, tanto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como el alcalde de la capital y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, también han destacado del discurso de Navidad de Felipe VI su referencia a la Constitución y el "respeto, reconocimiento y lealtad" que merece.

“La Constitución ha sido y es la viga maestra que ha favorecido nuestro progreso, la que ha sostenido nuestra convivencia democrática frente a las crisis que hemos vivido, y merece por ello respeto, reconocimiento y lealtad.”#MensajeNavidadRey pic.twitter.com/Ee0El9RtJD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) 24 de diciembre de 2021

Mañueco ha valorado en un tuit el mensaje navideño del rey Felipe VI lo relativo a que no podemos dejarnos llevar por el pesimismo, ni caer en el conformismo. "Debemos reaccionar, asumir las transformaciones, adaptarnos al cambio teniendo claro nuestros objetivos y prioridades como país", es la frase que ha elegido Mañueco en su tuit, que concluye con "En Castilla y León apostamos por ese futuro de ilusión".

“Esperábamos muy poco y ha aportado muy poco”, ha dicho el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. “Felipe VI habla sobre todos los temas, excepto uno: la monarquía”, ha dicho Pablo Echenique. “¿Para qué sirve una corona que impide el cambio por su propia naturaleza; que calla sobre su corrupción y es incapaz de reformarse?”, se preguntaba a través de la red social Twitter. Por su parte, el portavoz de ERC se limitó a escribir “ Ojo porque no pide el voto”.

En la misma línea ha apuntado la coportavoz nacional de Podemos, Isa Serra. "El Rey ayer habló de la necesidad de la integridad moral y pública de nuestras instituciones, pero eso dista mucho de los escándalos que rodean al emérito y sobre todo del hecho de que no haya comparecido ante la justicia y ante la ciudadanía", ha apostillado. "La impunidad no es buena amiga de la integridad moral y pública de nuestras instituciones", ha añadido.

Felipe VI eligió una habitación pequeña pero el elefante en ella es gigante. Ni una sola palabra de autocrítica. Ni una sola palabra sobre el emérito fugado en Abu Dabi. Ni una sola palabra sobre la Casa Real. Felipe VI habla sobre todos los temas, excepto uno: la monarquía. ⤵️ — Pablo Echenique (@PabloEchenique) 24 de diciembre de 2021

El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha advertido al monarca que "credibilidad" no es "cambiar de foto y escenario del discurso" y que "el hablar de integridad pública y moral no es garantía de que exista esa integridad pública y moral". Esteban ha dicho que le ha sorprendido que "haya habido una única frase cortita, muy concreta, hablando de que los responsables institucionales deben ser ejemplo de integridad pública y moral". "Me sorprende, porque parece que está poniendo deberes a todo el mundo y él pasa de puntillas únicamente diciendo esa frase sobre el grave problema que aqueja a la corona", ha criticado.