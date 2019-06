La decisión de los diputados presos de mantener su acta facilita la investidura de Sánchez si se abstiene Navarra Suma

Los tres diputados de Junts per Catalunya encarcelados por la causa del procés, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, no entregarán sus actas de parlamentarios, lo cual facilita la investidura de Pedro Sánchez en segunda votación en el caso de que finalmente los dos representantes de Navarra Suma se abstengan, tal y como sugirió el presidente de UPN, Javier Esparza, este lunes, si bien condicionó esa abstención a que los socialistas dejen gobernar a la coalición que engloba a su partido, PP y Ciudadanos en Navarra.

La decisión de los diputados presos la anunciaba este jueves la portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, tras reunirse con el rey. "No están dispuestos a renunciar a su acta porque para ellos presentarse a las elecciones no era un acto simbólico", ha explicado en rueda de prensa.

Aunque la Mesa del Congreso decidió ayer que mantendría la mayoría absoluta de la Cámara en 176 diputados pese a la suspensión de los parlamentarios presos, al retener los diputados independentistas su acta y no poder votar la mayoría simple se situaría en 173 parlamentarios.

Sánchez podría así ser investido presidente en segunda votación –la que requiere esa mayoría simple– sumando los votos del PSOE a los de Unidas Podemos, PNV, Compromís y PRC, siempre que Navarra Suma se abstenga. No necesitará, por tanto, del apoyo de los grupos independentistas.

Borràs, que ha avanzado que por el momento su grupo no apoyará la investidura de Sánchez espera que el presidente del Gobierno en funciones acabe dialogando sobre Catalunya con el fin de tratar de dar una solución a un problema, a su juicio, "político", pero reconoce que "de momento" no parece tener mucha disposición o "lo disimula mucho".

La diputada de Junts ha recalcado que durante la campaña ha visto a un Sánchez asegurando que "nunca jamás" atendería el derecho a la autodeterminación de Catalunya, lo que, en su opinión, no supone "las mejores credenciales" para el diálogo.