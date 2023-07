Echenique se despide del Congreso y anuncia que solicitará reincorporarse a su plaza en el CSIC

Pablo Echenique ha anunciado este miércoles que volverá a su plaza como científico en el CSIC. El físico teórico que ayudó a lanzar Podemos desde Zaragoza, que plantó cara a Pablo Iglesias en el primer Vistalegre y que luego se convirtió en uno de sus principales valedores dentro del partido, ha anunciado esta decisión este miércoles durante su intervención en la sesión de la diputación permanente en el Congreso.

Echenique, el otro Pablo de Podemos

“Hoy es mi última intervención aquí y aquí se acaba mi viaje. En unos días, solicitaré volver al servicio activo en el CSIC para continuar con mis trabajos como científico”, ha afirmado en su última intervención en el Congreso después de más de cuatro años de su llegada a esa cámara, el 28 de abril de 2019. “Me despido de esta cámara pero lo hago sin tristeza a pesar de que soy consciente de que quedan más cosas por conseguir. Me despido con orgullo, con el modesto orgullo de haber contribuido a conseguir un importante número de avances sociales que habríamos pensado que era imposible”, ha defendido.

Aunque no ha aclarado si seguirá en la ejecutiva, el todavía diputado volverá a trabajar como científico y ya no será liberado del partido. La decisión llega en medio de un proceso complicado para Podemos, que tras la negociación para integrarse en Sumar y las elecciones del domingo ha pasado de 23 diputados en la Cámara baja a los cinco que tendrá a partir de la constitución de las cortes el próximo agosto.

Echenique ha reivindicado los logros del Gobierno de coalición y el trabajo de su grupo parlamentario en la última legislatura. “Hace cuatro años Iglesias pidió a la gente una oportunidad para gobernar y dijo que si no conseguíamos cambiar algunas cosas, no nos votaran más. Me despido con el orgullo de saber que hemos hecho algo vital para esta Cámara, cumplir con nuestra palabra”, ha defendido el portavoz.

“Para mí ha sido brújula no olvidar para quienes trabajamos. Todas las mañanas me he dicho a mí mismo que esto no va de mí, que un proyecto político transformador solo puede serlo si los demás son la brújula, si los proyectos son colectivo y si de verdad queremos para quienes no conocemos aquello que más amamos”, ha dicho. “He conseguido no dejarme seducir por los oropeles de la Corte. No dejarme engatusar por sus señorías y no dejar que se me pegue la moqueta a los pies, aunque es verdad que como no la piso tengo menos problemas, ha bromeado a continuación.

El dirigente de Podemos ha afirmado que entró a la sede de la soberanía popular “como un intruso”, como uno más de “los nadie”, en referencia al escritor uruguayo Eduardo Galeano. “Pienso que en el fondo nunca he dejado de ser un intruso y a todas las personas con las que he tenido el gusto de trabajar durante todos estos años, a todas las personas hasta pronto, ha sido un placer y no dejéis que nadie os diga que no se puede”, ha cerrado su intervención.

El futuro de Echenique en Podemos pasa ahora por lo que decida la secretaria general, Ione Belarra, según ha aclarado después en declaraciones en los pasillos del Congreso. “Lo tengo que discutir con ella. Estaré donde me pida. Voy a ser un militante de Podemos y trabajar desde mi militancia para que a Podemos le vaya lo mejor posible”, ha afirmado, aunque esta nueva posición la ejercerá como liberado y sin recibir dinero de su formación.

Apenas unos minutos después de esa intervención, Belarra le ha dedicado un mensaje en redes sociales. “De todas sus magníficas frases, quizás la que me parece que mejor sintetiza todo lo que he aprendido de él es esta: ESTO NO VA DE MÍ. Va de las millones de personas que necesitan a Podemos para mejorar sus vidas. Te quiero, amigo. Sigues y seguirás”, le ha dicho.

El dirigente deja la política institucional tras un periplo de nueve años en el que ha pasado por prácticamente todas las funciones dentro de Podemos. Fue eurodiputado en la irrupción de esa fuerza en 2014, luego se presentó a las elecciones aragonesas y su candidatura consiguió ser segunda fuerza. En el primer Podemos, Echenique se alió a los anticapitalistas de Teresa Rodríguez para plantear una oposición más horizontal a la ejecutiva fundadora que entonces conducían Pablo Iglesias e Íñigo Errejón. Posteriormente dio un giro y el líder del partido lo nombró secretario de Organización. Desde entonces, nunca abandonó su lealtad política a Pablo Iglesias.

Como parte del núcleo duro del partido, Echenique formó parte de los equipos que negociaron el primer gobierno de coalición desde la vuelta de la democracia. En su reciente autobiografía, Memorias de un piloto de combate, recordaba las lágrimas que derramó abrazado a Iglesias en la votación de investidura de enero de 2020 que dio nacimiento definitivo a ese ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos. Echenique también recuerda en esas páginas lo que sintió cuando Iglesias dejó la política en mayo de 2021: “Yo quería poner a ese tipo al frente de mi país (...) por eso, ese día, no podía sacarme del pecho la sensación de que este país al que tanto quiero había perdido su mejor oportunidad”.

Precisamente Iglesias le ha dedicado una emotiva despedida en un tuit. “Podrías haber cuidado tu imagen; ahora eso se lleva mucho. Lo tenías fácil, pero decidiste ser el más valiente y generoso a la hora de enfrentar al adversario, sabiendo que te iban a crucificar los medios”, le ha dicho, antes de considerar que fue apartado de las listas de Sumar por su “entrega en todos los combates”. “Nunca has sido comunista pero encarnas como nadie lo más valioso que aportó la militancia comunista: que la inteligencia sin agallas es solo mediocridad. Los cambios, amigo, se consiguen con gente como tú. Hay más dignidad y heroicidad en tus 40 kilos y en tus dedos frágiles manejando una silla que en todos los políticos cínicos y sonrientes que progresan y flotan como corchos porque se saben esconder durante los combates. Te admiro y te quiero, camarada. Una vez más, ante ti, rodilla en tierra”, la ha dicho.

También Irene Montero ha reaccionado a la noticia en las redes sociales. “Las cosas importantes se consiguen peleando juntas y tú, Pablo Echenique, haces que nunca nos sintamos solas. GRACIAS por tu valentía, tu inteligencia, tu corazón inmenso. Aquí seguimos, militando, siendo equipo, construyendo Podemos y queriéndonos mucho Rodilla en tierra”, ha dicho la ministra de Igualdad.