Podemos, ERC y Bildu presionan a Sánchez para limitar las hipotecas ante un “riesgo masivo” de impagos

La propuesta de Yolanda Díaz para implicar a las grandes cadenas de alimentación en un acuerdo que limite la subida de precios de productos básicos fue acogida con recelo por la mayoría de actores políticos, pero ha acabado convirtiéndose en un debate que trasciende ya al ámbito de la alimentación. La receta del Banco Central Europeo para afrontar unos datos históricos de inflación en toda Europa se ha concretado en una subida de los tipos de interés que encarecerá de manera significativa buena parte de las hipotecas. Y varios socios del Gobierno de coalición exigen medidas para paliar la tormenta perfecta que puede venirse encima de muchos hogares.

Núñez Feijóo: "Contener el precio de las hipotecas, ahí si nos interesa esa discusión"

Saber más

Podemos, ERC y Bildu coinciden en el diagnóstico de que, con la cesta de la compra y los recibos de suministros básicos disparados, la subida de las hipotecas puede desencadenar un “riesgo masivo” de impagos para familias que no puedan afrontar la carestía de la vida. Un escenario que podría provocar problemas habitacionales para muchas de ellas e, incluso, un problema económico para las entidades de crédito. Y por eso le piden a Pedro Sánchez que actúe de manera urgente.

“La gente no puede esperar meses a que convenzamos al PSOE, arriesgándonos a impagos masivos como ya pasó en 2012. Tenemos que actuar ya”, expuso la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, en sus redes sociales. El partido de Belarra fue el primero en plantear esta semana una medida de choque contra la subida de tipos. En concreto, Podemos propone obligar por ley a los bancos a ofrecer a sus clientes la posibilidad de acogerse a una reducción, durante un año, del tipo variable a un 0,10%. “Esta medida se traduciría en una reducción de la cuota mensual de las hipotecas de entre 100 y 150 euros para familias con problemas económicos, evitando además situaciones de morosidad o impago a los propios bancos”, argumentan en la formación. Podemos también pide que la medida sea incluida en el decreto ley del Plan de Contingencia.

Limitar la subida de las hipotecas de tipo variable es una obligación.



Debemos proteger a las familias 👇 pic.twitter.com/fTofOUiQst — Ione Belarra (@ionebelarra) 14 de septiembre de 2022

En la parte socialista del Gobierno, desde donde llovieron algunas críticas a la vicepresidenta segunda por su idea de acordar límites de precios a los alimentos básicos, prefieren esta vez ser prudentes en público con la propuesta de Podemos pero dejan claro que no la ven viable. “Comparto el análisis que hace Unidas Podemos y también UGT de que el endurecimiento de la política monetaria, que es necesario, no se traslade a un aumento de las hipotecas que ponga en más dificultades a las familias”, comenzó exponiendo Pedro Sánchez tras ser preguntado por ello durante su entrevista del martes en TVE. Sin embargo, y evitando en todo momento descalificar la propuesta, el presidente se apresuró a aclarar que esos topes “no están permitidos en el tratado de la UE”. Para proteger a las familias vulnerables, explicó Sánchez, “el Gobierno ha propuesto un gravamen sobre los beneficios extraordinarios de las empresas financieras y energéticas”.

“Las mismas excusas de siempre”

Una postura que en Podemos consideran una simple excusa. “Volvemos a escuchar las mismas excusas de siempre para no llevarla cabo: que la UE no nos deja”, replicó Ione Belarra. “No es cierto que en el Tratado de la Unión Europea no se permita limitar las subidas de las hipotecas. Esta prohibición no está en el Tratado y tampoco en la directiva europea que regula la materia. No existe ninguna disposición que prohíba esta medida”, aseguró.

Desde el ala socialista del Gobierno, piden prudencia a su socio de coalición. “Hay que tener cuidado con las expectativas que se puedan crear para no generar frustración a los ciudadanos”, apuntan. Y afirman que “la preocupación por las consecuencias del aumento de las hipotecas” está en el seno “de todo el Gobierno”. Fuentes socialistas del Ejecutivo aseguran que no tenían conocimiento previo del plan de Podemos y que, en todo caso, los límites a los tipos de interés marcados por el BCE no son legales. “Si lo que plantean es poner topes, eso no se puede. Pero esa problemática se puede abordar de forma directa o indirecta y vamos a trabajar en ello”, apuntan esas mismas fuentes.

Pero no es Podemos el único socio del Ejecutivo que exige medidas urgentes. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, calificó de positiva la propuesta de Podemos pero plantea, además, una idea alternativa. “Les hablé del precio de los melones, les sonó a chino y les dije que les iba a arrasar. Hoy hay gente que recibe con el mismo miedo el recibo de su hipoteca. Propuesta: fondo de rescate de hipotecas para las familias que desde ya no pueden pagarla”, le dijo al presidente del Gobierno durante su intervención en la sesión de control de este miércoles.

Rufián había afeado anteriormente que las medidas del Ejecutivo sean, en su opinión, “rácanas y poco valientes”, y aprovechó una vez más para colar una crítica a Yolanda Díaz. “¿De qué sirve hablar de topar una cesta de alimentos más barata si no lo hablan ni entre ustedes, si algunos no lo hablan ni con su partido?”, apuntó en clara referencia la vicepresidenta. Sánchez, que decidió no usar su segundo turno para replicar a Rufián, había defendido antes que se estaban planteando en Europa diferentes intervenciones que el Gobierno de España viene defendiendo en las últimas semanas. “Si algo podemos concluir es que, en materia energética, no hay Gobierno más creíble en Europa que el Gobierno de España”, dijo el presidente en referencia a las críticas sobre sus medidas económicas.

También desde EH Bildu le exigen al Ejecutivo políticas que frenen el impacto de la subida de las hipotecas. “Creemos que se puede hacer más, hay que atreverse a exigirles a los bancos que cancelen el alza previsto a las hipotecas. Y, si no lo quieren hacer, habrá que generar un procedimiento exprés como el de los desahucios para recuperar los 60.000 millones del rescate a la banca”, le pidió el portavoz vasco, Oskar Matute, a la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Matute ahondó en su tesis de exigirle a los bancos “un código de buenas prácticas” e incluso planteó “intervenir el mercado inmobiliario y acabar con los desahucios para toda la gente sin alternativa habitacional”. “Eso es ponerse del lado de la gente y no ser un fortín de los privilegios de unos pocos”, apostilló.