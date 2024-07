Pablo Iglesias pide que los jefes políticos del espionaje a Podemos vayan a prisión

El fundador de Podemos, Pablo Iglesias, ha pedido este miércoles que “los mandos policiales y sus jefes políticos responsables de esto deberían ir a prisión”, en referencia al espionaje ilegal a más de medio centenar de diputados de la formación durante el último mandato de Mariano Rajoy.

“Pero, después de que el PSOE haya legitimado a la derecha judicial repartiéndose el CGPJ con el PP ¿Alguien cree que no habrá impunidad? Espero equivocarme”, ha añadido Iglesias a través de un mensaje en X.

Iglesias había compartido anteriormente varios mensajes de miembros de Podemos, como los de la secretaria general de la formación, Ione Belarra. La diputada ha denunciado que el espionaje realizado por la Policía a más de medio centenar de diputados de Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy no era solo contra su formación: “Era contra la democracia y el avance social que representaba nuestro espacio”.

Belarra también ha acusado al PSOE de legitimar la “guerra sucia política y judicial” del PP al pactar con el partido de Alberto Núñez Feijóo la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La diputada de Podemos ha destacado que Irene Montero, ahora eurodiputada, fue espiada “por 18 usuarios de la policía en 28 búsquedas entre 2015 y 2016”. “Esta es la guerra sucia política y judicial que el PSOE acaba de legitimar pactando con el PP el CGPJ”, ha dicho Belarra.

Según la documentación remitida por el cuerpo de Policía a la Audiencia Nacional, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los afectados son al menos 55 diputados de la formación. La Audiencia cuenta con los registros de las consultas internas que policías de diferentes plantillas realizaban en las bases de datos sobre los cargos electos, informa Pedro Águeda. El espionaje tuvo lugar durante la guerra sucia del Ministerio del Interior contra la formación liderada entonces por Pablo Iglesias.

El ex secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, también ha mostrado su rechazo al espionaje ilegal por parte de la Policía Nacional a más de medio centenar de diputados de Podemos. “¿En Rusia? ¿En Irán? No, en España”, ha escrito el también ex eurodiputado en X. El espionaje ilegal tuvo lugar durante el Gobierno del PP liderado por Rajoy.

“Mientras tanto, los medios publicaban basura falsa sobre ellos”, ha dicho Echenique en referencia a los diputados de Podemos afectados, “y cada vez que los entrevistaban les pedían autocrítica”.

El diputado de Compromís Joan Baldoví, tras saber que fue espiado: “Nos vemos en los tribunales”

Entre los diputados espiados también se encuentra el dirigente y diputado de Compromís Joan Baldoví. “En 15 ocasiones entraron a la base de la policía buscando mi nombre”, ha dicho el candidato a la Generalitat Valenciana en las autonómicas del año pasado. Baldoví ha recalcado que el espionaje es una práctica “prohibida”, “ilegal” y “profundamente antidemocrática”.

“Es delito ser de izquierdas? ¿Es delito ser de Compromís? ¿Por qué los partidos o ciudadanos de izquierdas no tenemos los mismos derechos que los de derechas?”, ha expresado Baldoví a través de un texto publicado en X. El diputado progresista ha calificado al Ejecutivo de Mariano Rajoy como el “gobierno de la vergüenza”, un gobierno “que usaba la policía para atacar a partidos democráticos o encubrir su corrupción”. Baldoví cierra su comunicado con un mensaje “a los que me espiaron”: “Nos vemos en los tribunales”.