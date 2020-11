Feijóo avisa que Galicia seguirá aplicando el castellano como lengua vehicular: "Tenemos capacidades para hacerlo"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha avisado este viernes de que la comunidad autónoma que preside seguirá aplicando el castellano como lengua vehicular al entender que tienen las "capacidades" necesarias para hacerlo, a pesar de lo establecido en la 'Ley Celáa'.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el presidente gallego ha asegurado que el PP es un "partido democrático" y, por tanto, cumplirá con la reforma que fue aprobada este jueves con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV, Compromís, Más País-Equo y Nueva Canarias.

Eso sí, Feijóo ha advertido que, para los 'populares', el castellano sigue siendo el idioma vehicular de la enseñanza, a pesar de lo que pueda incluir el texto de la LOMLOE. "Dentro de las competencias constitucionales, en cuanto a las nuestras, aquí hay un bilingüismo armónico. Aquí hay un 50%-50% y lo vamos a seguir haciendo", ha asegurado.

En esta línea, el presidente autonómico ha advertido que, además, Galicia no concederá el titulo de Bachillerato a los alumnos con asignaturas suspendidas. "La diferencia entre aprobar y suspender es diametralmente opuesta. "En el ámbito de nuestras competencias, las que nos aplica la Constitución y los estatutos de autonomía, vamos a establecer nuestras competencias educativas", ha insistido.

GALICIA SOLO ACATARÁ LOS ASPECTOS "DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO"

La conocida como 'Ley Celáa' es, según Feijóo, una reforma que no ha gustado a muchos votantes del PSOE, y tampoco a "importantes personalidades" del partido. La pasada semana, el exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra critico lo "absurdo" de que el castellano dejase de ser lengua vehicular.

"Es verdad que los soberanistas han conseguido a través de Podemos tener una ley que no nace del consenso de las cortes. No nace del dialogo con el sector, no proporciona estabilidad al sistema educativo y los que tenemos constitucionalmente competencias educativas no hemos sido consultados. Es como si a usted tiene que hacer un programa de radio y no puede establecer guiones contenidos e invitados", ha espetado.

Además, Feijóo se ha expresado en contra de lo que considera ataques a los colegios concertados, y ha asegurado que "si hay muchas solicitudes" en un centro de este tipo, lo lógico es ampliar esos conciertos". Por ello, se ha preguntado "qué sentido tiene que solo pueda elegir colegio el que tiene dinero y el que no tiene dinero" tenga que enviar a su hijo "a donde diga la autoridad educativa". "No me gustaría que esa ley llevase mi apellido", ha añadido.

Así, Feijóo ha dejado claro que Galicia acatará la ley "en lo básico y de obligado cumplimiento", pero desoirá el resto de aspectos en los que tengan la competencia, evitando así "reducir la calidad educativa" de la comunidad autónoma que, según ha apuntado, está "muy por encima de la media de la OCDE".