Feijóo, ante sus barones: “Si querían que las elecciones fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado”

“Si querían que las elecciones fuesen un plebiscito sobre mi liderazgo, ahí tienen el resultado. Y si querían que validase su modelo, ahí tienen el fracaso contundente del modelo 'sanchista”. La frase la ha espetado este martes el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un discurso en abierto tras el rotundo triunfo de Alfonso Rueda en las elecciones gallegas del pasado martes. El mensaje, dirigido al PSOE, no se lo ha dicho a Pedro Sánchez, sino ante el Comité Ejecutivo del partido que reúne a los dirigentes nacionales y a los barones autonómicos.

A la citan han acudido casi todos. En cualquier caso, los importantes. Desde el andaluz Juan Manuel Moreno a la madrileña Isabel Díaz Ayuso, el valenciano, Carlos Mazón, el murciano, Fernando López Miras, o el aragonés, Jorge Azcón. Y, por supuesto, Alfonso Rueda. El reelegido presidente de la Xunta se ha dado un baño de masas en el 'hall' del edificio levantado en el número 13 de la calle de Génova, en Madrid. Decenas de dirigentes y cuadros del PP le han recibido con una ovación que ha tenido que compartir con el líder nacional.

Feijóo quiere aprovechar el resultado del domingo para arrojárselo al Gobierno de coalición, cuyos partidos integrantes sufrieron una fuerte derrota. El PSdG cosechó su peor resultado en Galicia, mientras Sumar perdió la mitad de votos sobre 2020 para volver a quedarse fuera del Parlamento autonómico.

Y así lo ha confirmado ante sus barones. “Teníamos enfrente una amalgama llena de mentiras, manipulación, confrontación y, lo que es más grave, de interés de dividir a los gallegos del resto de España”, ha dicho. Pero, ha añadido, “Galicia eligió lo contrario, moderación y estabilidad. Todo un mensaje para la política española actual”. “La maquinaria del 'sanchismo' no solo ha tenido interés en” apoyar al “soberanismo”, ha sostenido. En su opinión, el Gobierno buscaba “atacarme como presidente nacional del partido”.

Y ese es el “plebiscito” que Feijóo cree haber ganado el 18 de febrero, donde el PP se jugaba la Xunta de Galicia con Alfonso Rueda como candidato.

Galicia es España

Feijóo quiere transferir el resultado gallego al resto de España. Su estrategia pasa por sostener que lo ocurrido el domingo es la prueba de que el país entero repudia las políticas de Pedro Sánchez: “Tiene las de perder, como ha ocurrido en Galicia”, ha sostenido.

La tesis del PP, verbalizada por Feijóo, es que “los gallegos son los primeros que han votado” tras la conformación del Ejecutivo entre el PSOE y sumar, y que “han castigado la división y han premiado la unión”. “Los españoles que primero han votado han castigado la mentira y han valorado la verdad”, ha añadido. “Los españoles que primero han votado han castigado a Sánchez y han premiado al PP”, ha zanjado.

“El camino lo vuelve a enseñar Galicia”, ha dicho. “El Gobierno ha perdido la mayoría social” y “el PP es la única alternativa al desgobierno”, ha apuntado. “Esta victoria es mucho más que una victoria, es la mayor prueba de confianza que nos han dado los españoles en el momento más delicado de nuestra democracia”, ha planteado, para apuntar: “El PP no es solo la alternativa al Gobierno, es la única alternativa para la España constitucional. No está en juego la alternancia, sino la continuidad del proyecto constitucional y del proyecto común de iguales”.

Porque Feijóo también se ha dirigido, sin mencionarlos, a Vox y a sus votantes. “Quien compre el relato del Gobierno criticándome más a mí que a Sánchez seguirá siendo muy útil a los intereses de Sánchez, pero no de los españoles”, ha asegurado.

Feijóo ha defendido que “aglutinar” los votos “en una candidatura amplia” permite al PP ser “capaces de parar a independentistas y populistas”. “Si los españoles se unen en torno a un proyecto para el país se acaba el proyecto de Sánchez y el de sus socios”, ha apuntado. “Lo contrario es útil para los intereses de los políticos, pero no del país”, ha deslizado“, ha añadido.

No acompañar a Sánchez “en su deriva”

Feijóo, además, ha querido reconstruir el relato sobre la revelación que su propia dirección hizo durante la campaña sobre sus planteamientos para una “reconciliación” en Catalunya que pasarían por unos indultos condicionados para Carles Puigdemont y el resto de políticos del procés huidos.

“Su argumento estrella ha sido que somos capaces de pensar lo que ellos hacen”, ha dicho. “Mienten sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos y hasta sobre lo que supuestamente pensamos”, ha añadido.

Feijóo no ha soltado la presa, consciente de que las revelaciones publicadas por una veintena de medios de comunicación son un torpedo a la línea de flotación de su discurso de oposición. “El señor Sánchez pretende convencer a los españoles de que le voy a acompañar en su deriva”, ha apuntado, obviando que fue una fuente del más alto nivel de su dirección la que puso sobre la mesa las medidas de gracia para Puigdemont.

“Nunca seré como el señor Sánchez, y a los hechos me remito. Me alegro de que esta forma de hacer política haya sido derrotada con contundencia. Me alegro de que la verdad prevalezca sobre la mentira”, ha apuntado.

Feijóo ha cerrado su discurso dirigiéndose “a los ciudadanos”. “Sé que hay muchos españoles, la mayoría, que no se resignan a que se subaste la igualdad, la libertad, los derechos y nuestra dignidad”, ha apuntado. A ellos, ha añadido, “el PP va a ofrecer una respuesta a la altura de las circunstancias”.

Feijóo ha mostrado un “enorme orgullo de liderar el PP” que es “el principal motor democrático del país”. “No traicionamos nunca la confianza de los españoles. La honraremos hasta que puedan darnos de forma más amplia y que toda España pueda celebrar l o que ayer celebramos en Galicia”, ha concluido.