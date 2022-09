Feijóo reclama a Sánchez que rompa el Gobierno con Unidas Podemos y le ofrece su apoyo puntual

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado este martes a Pedro Sánchez que cese a los ministro de Unidas Podemos del Gobierno de coalición y que rompa sus alianzas parlamentarias. A cambio, el líder del PP no ofrece el apoyo de sus partido para el año y medio largo de legislatura que queda más allá de momentos puntuales, lo que dejaría al PSOE sin margen de maniobra en Congreso y Senado. “Busque apoyo en el partido que encarna la alternativa. Nunca seremos socios parlamentarios permanentes, pero siempre seremos aliados de nuestro país”, ha concluido el jefe de la oposición su respuesta en la comparecencia que Sánchez ha protagonizado este martes en la Cámara Alta.

Una réplica en la que Feijóo ha acusado al presidente del Gobierno de “pasar de puntillas” por los principales problemas que, ha asegurado, arrastran los españoles, entre los que ha destacado “las consecuencias de la inflación en la actividad industrial de los trabajadores”. “La mayoría de los españoles han agotado la nómina de septiembre en la primera semana” del mes, ha asegurado sobre el IPC. “Esta es la realidad de los ciudadanos y muchos se preguntan hasta cuándo”, ha sostenido, para erigirse en su portavoz ante el Ejecutivo de coalición.

Ese “hasta cuándo” será a finales de 2023, según ha reiterado Sánchez. Por eso Feijóo le ha pedido “darle la vuelta a la situación” ante el “durísimo otoño que viene”, parafraseando las palabra de la ministra de Defensa, Margarita Robles. “No se elige el contexto para gobernar, pero sí escogemos las respuestas que damos”, ha dicho el líder del PP. Y eso no puede ocurrir, según el planteamiento del gallego, con los actuales socios de Gobierno y aliados parlamentarios del PSOE.

Feijóo ha achacado a los socialistas la “docilidad con la que cede ante las formaciones que sostienen al Gobierno”. “No importa lo que pidan”, le ha reprochado, con especial ahínco en la presencia de Podemos en el Consejo de Ministros y el respaldo de EH Bildu en el Congreso: “Muchos ciudadanos tenemos una curiosidad. ¿Con Bildu se duerme bien?”.

“ En vez de un gabinete de crisis en Moncloa, ha puesto a funcionar el comité de campaña en Ferraz”, ha lamentado el jefe de la oposición. “España no puede seguir todo un año más a merced de sus urgencias demoscópicas, que le llevan a hacer cosas muy raras”, ha añadido.

Feijóo ha achacado a Sánchez que “dijo que no iba a restringir” el consumo energético “y lo tiene de lo más restringido”. El líder del PP ha criticado que el Gobierno cerrara “fuentes energéticas propias”, mientras “ahora las busca fuera”; también “dijo que bajar el IVA era cosmético e inútil”, cuando ya lo ha aprobado, y “se quita la corbata pero coge el Super Puma para ir a Torrejón”.

El líder del PP ha mostrado un plan energético realizado por su dirección y ha dicho que lo va a remitir a Moncloa como oferta de pacto al Gobierno. Feijóo ha asegurado que, entre las medidas que recogen el documento, está eliminar las restricciones en el sector privado para ahorrar energía y cambiarlo por una batería de restricciones al sector público que no ha concretado. “Obligaciones en el sector público, sí, muy intensas”, se ha limitado a decir. “Solicito un nuevo modelo energético que asuma los compromisos europeos de manera acompasada. Si lo hace, tendrá el apoyo del PP”, ha apuntado.

“No podemos implementar sus medidas sensatas porque llevamos meses adaptándolas”, le ha replicado Sánchez a Feijóo, en referencia a las bajadas del IVA y a las ayudas a las electrointensivas.

“Pese a la excepción ibérica, en agosto hemos tenido el recibo más caro de la historia”, ha respondido Feijóo al anuncio de Sánchez de que los españoles se han ahorrado 2.000 millones de euros. “¿Por qué está tan contento? Es tal la demagogia que ya nadie habla de pobreza energética, el término que usaban antes. ¿Cuál deberíamos usar ahora? ¿Miseria energética?”, ha ironizado. Feijóo también ha insistido en que se invierta en nucleares y en las centrales más contaminantes, las de carbón, una propuesta que ha repetido una y otra vez en las últimas semanas.

“Si no nos engaña una vez más, queda más de un año para las elecciones generales. Un año complejo social y económicamente. En su mano está como afrontarlo”, ha señalado. “Su único principio inmutable es el 'no es no'. Pero el PP sí ha apoyado medidas adecuadas. Nadie se equivoca siempre, ni siquiera usted”, ha apuntado. España es nuestro objetivo. Estoy dispuesto a desgastarme en el lugar en el que me pongan los ciudadanos“, ha concluido su primer turno.

¿Quién insulta más a quién?

El presidente del Gobierno ha acusado en repetidas ocasiones al líder del PP “de insolvencia o mala fe” por sus acusaciones a la acción del Ejecutivo y ha llegado a plantear que Alberto Núñez Feijóo solo vela por los intereses de las grandes empresas energéticas que, a su juicio, fueron las que le situaron al frente de los populares. “Puede que usted actúe con insolvencia o mala fe, lo que está claro es que usted no olvida quién le puso ahí: las grandes empresas y energéticas de este país”, ha dicho al final de su segunda intervención.

En la respuesta, el líder de la oposición ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo: “Decir que a mí me han puesto las empresas es un insulto a la democracia española y a los militantes del PP. Es lamentable, señor Sánchez. Para esto se podía haber quedado en su despacho, yo venía a un debate sereno y lamento que usted haya elegido la estrategia de la descalificación”, ha lamentado.

Ambos se han cruzado en sus turnos de réplica la acusación de insultar al otro, y han desplazado el marco del debate de la cuestión energética, y de su repercusión energética y social.