El Gobierno de Ayuso presume de “respeto a la libertad de prensa” en respuesta al Consejo de Europa por las amenazas a elDiario.es

La Comunidad de Madrid no tiene nada que aportar ni que rectificar respecto al comportamiento del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso por el que Consejo de Europa abrió una investigación en el mes de abril tras los insultos y amenazas proferidos a elDiario.es y a una de sus periodistas.

En una carta remitida al Consejo, el Ejecutivo de Ayuso se limita a exponer generalidades respecto a la libertad de prensa que garantizan la Constitución y el Estatuto de Autonomía y saca pecho de no vetar a ningún medio a los actos oficiales de la administración autonómica.

“El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mantenido siempre una postura de firme respeto hacia la libertad de prensa , facilitando un acceso sin restricciones a todos los medios de comunicación a las ruedas de prensa y demás actos públicos a todos los medios de comunicación, sin ningún tipo de distinción”, reza el escrito.

En su respuesta al Consejo de Europa, que fue requerida en el procedimiento abierto, el gobierno de Ayuso añade que “el 21 de marzo de 2024, la Asamblea de Madrid aprobaba por unanimidad una declaración institucional en defensa de la libertad de prensa y el respeto al trabajo periodístico. Dicha declaración reafirma el compromiso inquebrantable de nuestra comunidad con la libertad de prensa, reconociéndola como un derecho humano esencial y pilar fundamental de la sociedad democrática”.

Hasta ahí la respuesta de la Comunidad de Madrid, que ni siquiera menciona el hecho investigado y mucho menos se desmarca de los insultos y amenaza. Aunque, eso sí, concluye: “A la espera de que esta información resulte de utilidad , quedamos a su disposición para cualquier consulta o aclaración adicional que requiera”.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, arremetió contra una periodista de nuestra redacción con insultos y amenazas que incluían el cierre de este medio. Tras destapar el fraude fiscal de 350.951 euros cometido por la pareja de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez insultó y amenazó a su interlocutora con sucesivos mensajes.

“Os vamos a triturar. Vais a tener que cerrar. Que os den. Idiotas”. La receptora de los mensajes preguntó al jefe de gabinete de Ayuso: “¿Es una amenaza?”. “Es un anuncio”, respondió Miguel Ángel Rodríguez, quien todavía increpó a la integrante de esta redacción con algunos insultos más.

En elDiario.es somos conscientes de que publicar investigaciones como la de la pareja de Ayuso no es fácil, que puede haber consecuencias. Al menos ya sabemos a qué nos enfrentamos esta vez. Nos lo han dejado claro y por escrito: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. Las amenazas de Miguel Ángel Rodríguez, la mano derecha de la presidenta de Madrid, no son solo un calentón. No es siquiera la primera vez que recurre a presiones así para evitar que se publique una información.

Nos va a hacer falta toda la ayuda posible. La tuya también. Si crees que el periodismo importa, apóyanos. Hazte socio, hazte socia, de elDiario.es.