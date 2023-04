La Justicia comunica a Isa Serra que ya no está inhabilitada y puede presentarse a unas elecciones

El Tribunal de Justicia de Madrid ha comunicado a la portavoz de Podemos Isa Serra que ya no está inhabilitada y por lo tanto puede presentarse como candidata en una lista electoral, según ha avanzado el diario Público y ha confirmado la propia dirigente en sus redes sociales. “Por fin el TSJM me ha comunicado que he cumplido ya la condena de inhabilitación a sufragio pasivo. Una condena injusta que nunca debería haber existido”, ha afirmado en un mensaje de Twitter.

En verano de 2021, el Tribunal Supremo ratificó la condena impuesta por el TSJM por un delito de atentado, lesiones y daños cometidos durante los altercados que se produjeron en el barrio de Lavapiés en un desahucio que tuvo lugar el 31 de enero de 2014. El Supremo ratificó confirmó una pena de 19 meses de prisión por un delito de atentado a la autoridad, así como una multa de 400 euros por un delito leve de lesiones y otra de la misma cantidad por uno de daños. El tribunal madrileño también la inhabilitó durante 19 meses al derecho del sufragio pasivo, esto es, a concurrir en las elecciones.

Un año después, el TSJM decidió suspender la ejecución de la pena de prisión confirmada por el Supremo, al haber pagado la condenada la multa y la responsabilidad civil. No obstante, se condicionaba dicha suspensión al hecho de no delinquir en los próximos tres años bajo la advertencia de que la paralización sería revocada.

Serra ha pedido en sucesivas ocasiones al tribunal madrileño que aclarara si su inhabilitación seguía en vigor y ahora finalmente ha recibido una respuesta. En contra de lo que indicaba una diligencia del 29 de marzo pasado, el tribunal informa de que “dicha afirmación no se ajusta a derecho, dado que la suspensión acordada por Auto de fecha 23 de Septiembre de 2022 se limitaba única y exclusivamente a la pena privativa de libertad y no a la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo”.

“La citada pena accesoria empieza a cumplirse desde la fecha de firmeza de la sentencia en que se impone, y que alcanza dicha condición en virtud de la sentencia dictada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo”, es decir, el 5 de julio de 2021, según el escrito al que ha tenido acceso Público.

Serra ha criticado la tardanza durante estos meses en la resolución del proceso. “A la condena se ha sumando un retraso de años en la ejecución”, ha dicho. “Combatir el lawfare es una prioridad para cualquier proyecto que aspire a transformar y avanzar. Gracias a todas por tanto apoyo”, ha cerrado.

Varias dirigentes de Podemos han saludado la decisión. “Me alegro profundamente de que este calvario empiece a terminar querida @isaserras. Una persecución judicial injusta por haberte atrevido a encabezar el proyecto de Podemos en Madrid. No nos pararán. #ConIsaSerra”, ha dicho la secretaria general del partido, Ione Belarra, en un mensaje de Twitter. “Gracias Isa por la fortaleza y el aguante. Estamos y estaremos juntas haciendo frente al precio que nos quieren hacer pagar por atrevernos a convertir en posible lo imposible y avanzar en derechos. Te quiero mucho”, ha escrito en la misma red social la ministra de Igualdad, Irene Montero.