Miles de personas se concentran en Ferraz tras la firma del acuerdo entre PSOE y Junts: “¡Sánchez dictador!”

La firma del pacto de investidura entre PSOE y Junts ha congregado de nuevo frente a Ferraz a un nutrido grupo de manifestantes. La sede de los socialistas en Madrid ha vuelto a convertirse, por séptimo día consecutivo, escenario del rechazo en la calle a la amnistía con miles de personas que han protestado con gritos contra el Gobierno: “¡Pedro Sánchez, dictador!”.

A diferencia del miércoles, donde apenas hubo iniciativas para reunirse en Ferraz (más allá de la convocatoria de Solidaridad, el sindicato de Vox), hoy las llamadas a la protesta han sido múltiples. Por ejemplo del presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha pedido de nuevo a los españoles a la calle contra el acuerdo firmado para la investidura de Pedro Sánchez: “Resistencia pacífica pero firme que solo tiene un fin, o el dictador en el banquillo o los que nos oponemos a este golpe en la cárcel”. El propio Abascal se ha presentado este jueves en la manifestación de Ferraz: “Están intentando abolir el estado de derecho, estamos ante el principio del fin de la democracia, el mayor ataque a la unidad nacional del periodo democrático”.

Los manifestantes de este jueves han entonado los cánticos habituales, pero también se han acordado del PP (“¡Dónde están, no se ven, los cachorros del PP!”) o de la prensa (“¡Prensa española, manipuladora!”). Pero el cántico que más se ha gritado ha sido contra Sánchez, y ha ido en la línea de las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid: “¡Pedro Sánchez, dictador!”. También ha habido gritos contra el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, al que como en los días anteriores se le ha insultado llamándole “maricón”. Algunos congregados han exhibido pancartas, algunas en inglés, como una en la que se podía leer “Democracy in Spain is at risk”.

En paralelo, decenas de personas se han concentrado este jueves frente a la sede del Parlamento Europeo de Madrid para protestar contra la ley de amnistía justo en la jornada en la que se ha culminado el acuerdo entre PSOE y Junts. La concentración ha arrancado sobre las 19.00 horas con el lema 'Europa, detén la amnistía', convocada por la plataformas Libertad sin Ira, Pie en Pared, S'ha Acabat!, Neos, Voces Libres, Con la Libertad y Revuelta, vinculada a Vox, con el fin de “internacionalizar la situación de España”.

Durante la última semana se han sucedido las concentraciones en Ferraz, aunque en distintas intensidades. El pasado martes fue una de las más numerosas: hubo cerca de 7.000 personas y la manifestación terminó con enfrentamientos con la Policía, que cargó para disolver la protesta y acabó deteniendo a seis personas. Antes, un grupo comandado con el agitador ultra Alvise Pérez y el líder de Desokupa, Daniel Esteve, se dirigió a protestar al Congreso cortando varias calles del centro de Madrid. Allí se sentaron frente a las vallas de la Policía y acabaron disolviendo la concentración, pero un nutrido grupo volvió hacia Ferraz. Fue poco después cuando se produjeron los incidentes.

Este miércoles, por ejemplo, apenas se concentró algo más de un millar de personas. Tras los incidentes del martes, los manifestantes del día siguiente trataron de contener los actos de violencia. “Fuera provocadores”, “ultras no”, gritaron cuando vieron a manifestantes con el rostro cubierto. Eso sí, durante las protestas varios periodistas fueron agredidos mientras hacían su trabajo. Un equipo de Antena 3 noticias recibió insultos durante la grabación de la manifestación, así como golpes por parte de algunos asistentes a la cámara.