Los policías blancos en EE.UU. no matan más sospechosos que negros o los hispanos

Los agentes policiales blancos en Estados Unidos no son más propensos a matar civiles de minorías que los policías negros o los hispanos, según un estudio de las universidades de Michigan y Maryland que publicó este lunes la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

En años recientes, los incidentes en los cuales agentes policiales blancos han dado muerte a sospechosos negros o hispanos han intensificado el debate sobre el uso de la fuerza policial pero, como señalan los autores, hasta ahora no había un análisis de datos sobre este asunto.

"Los datos no sustentan la noción de que, a nivel nacional, los agentes blancos sean más responsables por los tiroteos fatales de civiles miembros de minorías", señaló David Johnson, del Laboratorio de Investigación de Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Maryland.

Para realizar este estudio, Johnson y sus colegas en la Universidad estatal de Michigan crearon el primer banco de datos sobre tiroteos ocurridos en 1995 en los que estuvieron involucrados agentes policiales.

Los registros del gobierno federal sobre tiroteos policiales son incompletos y por ello el equipo de Johnson usó las listas más completas, compiladas por los diarios The Washington Post y The Guardian.

En 2015, según el diario The Washington Post, las policías en Estados Unidos mataron 996 personas. La cuenta de The Guardian llegó a 1.134 muertes, con la conclusión de que los jóvenes varones y de raza negra tienen nueve veces más probabilidades que los demás de morir en manos de la policía.

Johnson y sus colaboradores encontraron que el factor principal para estimar la raza de la persona muerta por un agente policial es la tasa de crímenes violentos en el área donde han ocurrido los incidentes.

En las áreas donde son individuos blancos los que cometen más crímenes violentos es más probable que la persona muerta a balazos por la policía sea blanca, y la misma relación ocurre con los negros y los hispanos.

"En los condados donde las minorías fueron responsables de las tasas más altas de crimen violento, una persona baleada fatalmente por la policía tenía 3,3 veces más probabilidades de ser hispana que de ser blanca, y 3,7 veces más probabilidades de ser negra que de ser blanca", según el estudio.

La dudas de que los agentes blancos puedan matar más a miembros de las minorías raciales "pueden tener efectos poderosos sobre la legitimidad de la policía", señaló.

"No encontramos evidencias de una disparidad desfavorable a los negros o a los hispanos en el uso de la fuerza policial en el total de los tiroteos", y si hubo alguna disparidad "fue desfavorable a los blancos una vez que se toma en cuenta la tasa de criminalidad", agregó.

Sobre la base de los datos recolectados en su estudio, los investigadores señalaron que, a nivel nacional, el 73 % de los agentes policiales son blancos, el 12 % son negros y otro 12 % hispanos.

Entre los agentes policiales involucrados en los tiroteos fatales de 2015, el 79 % fueron blancos, el 12 % fueron hispanos, el 6 % negros, y el 3 % de otros grupos étnicos.

"La continuación del trabajo sobre este asunto requerirá más información acerca de los agentes, los civiles y las circunstancias en torno a estos acontecimientos", agregó el investigador.