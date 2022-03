El PP silencia a Pablo Casado en su última intervención interna antes del congreso de su sucesión

El PP no quiere que la voz de su todavía presidente marque las directrices del partido en el escaso mes que le queda al frente de la organización. El discurso que dará Pablo Casado este martes ante la Junta Directiva Nacional, el órgano que convocará oficialmente el congreso de su sucesión, no será emitido en abierto para que lo puedan seguir los periodistas o cualquier ciudadanos que así lo deseara. La decisión, según fuentes del entorno de Casado, la han tomado las dos personas que asumirán interinamente la dirección real del partido, Cuca Gamarra y Esteban González Pons, quienes formalmente aún no han sido designados coordinadora general y presidente del comité organizador del cónclave respectivamente.

Cuatrocientos dirigentes intentan cerrar la crisis más grave de la historia reciente del PP aclamando a Feijóo

Saber más

"Ninguna intervención se podrá seguir en abierto", asegura el PP en las previsiones informativas remitidas a los periodistas pasadas las once de la noche del lunes. Una hora nada habitual para que el partido remita su agenda del día siguiente. "La decisión es del Comité Organizador del Congreso (COC) y de Coordinación General", aseguran fuentes próximas al todavía presidente del partido.

Ambos cargos fueron decididos la semana pasada, en la reunión de Casado con los barones autonómicos del partido. Los dirigentes autonómicos, con Alberto Núñez Feijóo como sucesor in pectore, exigieron a su presidente que dejara por escrito que no se va a postular en el congreso extraordinario del 2 y 3 de abril. Además, a propuesta del propio Casado (según el comunicado negociado arduamente y emitido en la madrugada del jueves, la actual portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, sería designada coordinadora general, por lo que asumiría de facto el mando del PP en ausencia de un secretario general y con el presidente dimisionario. El COC lo presidiría el eurodiputado Esteban González Pons, número 2 en las listas de las elecciones europeas de 2019, ya con Casado al frente de la organización.

Pero la decisión de los barones no tiene, aún, refrendo estatutario. El congreso no estará formalmente convocado hasta este mediodía, por lo que difícilmente puede existir oficialmente un comité organizador ni este puede tener un presidente. Tampoco Gamarra está todavía designada coordinadora general: lo hará esta misma mañana un Comité Ejecutivo Nacional previo a la Junta Directiva.

Casado quería aprovechar su intervención de este martes para iniciar su despedida de su partido. La semana pasada ya dijo adiós al Congreso de los Diputados con un último cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión de control. Casado ni siquiera apuró su turno. "Entiendo la política desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros", dijo, antes de abandonar su escaño secundado por sus tres últimos fieles. Miró levemente a su bancada y se marchó.

La de este martes iba a ser su penúltima intervención, antes del cierre final en el congreso del 2 y 3 de abril. "La decisión no es nuestra", insisten desde el entorno de Casado. De momento, se ha impuesto el silencio entre quienes han tomado las riendas del partido.

Gamarra ya ha tomado así el mando oficioso del partido. La decisión de hoy parece responder a las disfuncionalidades detectadas la semana pasada, cuando estalló la guerra en Ucrania y fue Casado quien habló con el presidente del Gobierno y quien fijó la posición del PP con un único mensaje en las redes sociales. Gamarra salió inmediatamente a dar la réplica y, ya por la tarde, compareció ante los medios para insistir en un mensaje que ya había dado por la mañana. En la rueda de prensa habló del "presidente del PP", pero sin mencionar a Casado. Tampoco aparecía el nombre en la posterior nota de prensa.